Роналду впервые удалили в Лиге чемпионов. Игрок заплакал, покидая поле

Брих ещё на ЧМ-2018 чудил!
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был удален в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0, перерыв). Это первое удаление португальца в ЛЧ, он провел 154 матча в турнире. Покидая поле, игрок заплакал.
Главный арбитр встречи Феликс Брих показал Роналду прямую красную карточку на 29-й минуте встречи после эпизода с падением защитника Джейсона Мурильо.
Матч с «Валенсией» – первый для Роналду в Лиге чемпионов за «Ювентус». Игрок перешел в итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»
twit text
— Squawka News (@SquawkaNews) 19 сентября 2018 г.