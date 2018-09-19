Роналду впервые удалили в Лиге чемпионов. Игрок заплакал, покидая поле

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был удален в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0, перерыв). Это первое удаление португальца в ЛЧ, он провел 154 матча в турнире. Покидая поле, игрок заплакал.

Главный арбитр встречи Феликс Брих показал Роналду прямую красную карточку на 29-й минуте встречи после эпизода с падением защитника Джейсона Мурильо.

Матч с «Валенсией» – первый для Роналду в Лиге чемпионов за «Ювентус». Игрок перешел в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»