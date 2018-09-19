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    Роналду впервые удалили в Лиге чемпионов. Игрок заплакал, покидая поле

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был удален в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0, перерыв). Это первое удаление португальца в ЛЧ, он провел 154 матча в турнире. Покидая поле, игрок заплакал.

    Главный арбитр встречи Феликс Брих показал Роналду прямую красную карточку на 29-й минуте встречи после эпизода с падением защитника Джейсона Мурильо.

    Матч с «Валенсией» – первый для Роналду в Лиге чемпионов за «Ювентус». Игрок перешел в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

    Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»

    Источник: Squawka Football

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    19.09.2018 23:02
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 11:52

      Брих ещё на ЧМ-2018 чудил!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 сентября 2018, 08:29

      Рона жалко, в этом эпизоде я на его стороне, фола не было, а Мурильо надо было желтую давать за симуляцию

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 сентября 2018, 07:58

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +513

      Baggio1986 20 сентября 2018, 06:25

      Достали ныть уже,не мужики,а геюги одни играют,позор!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +513

      Baggio1986 > Baggio1986 20 сентября 2018, 06:52

      И минусуют такие же

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +513

      Baggio1986 > Baggio1986 20 сентября 2018, 06:53

      Четвертый десяток идет,а он ревет как девочка

      -1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 20 сентября 2018, 05:23

      Это лч или чр помойка! !! Позорище а не арбитры

      2
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > Axe111 20 сентября 2018, 05:59

      В ЧР даже наверное не обратили внимание на такое, а уж про какие то карточки и вообще не вспомнили. Так что помоечку вчера Брых со своего района привез)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://nnna.ru/blogdk

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 01:17

      После разбора надеюсь дисквал Рона отменят. Очень не суразно когда лучшие игроки не играют в турнирах, из-за каких-то клоунов с больной фантазией наделённых полномочиями сувать карточки направо и налево...

      6
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 сентября 2018, 00:33

      Судья придурок решил игру испортить! Ювентус по любому молодцы победили!

      4
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      Рейтинг: +17

      Bumble 20 сентября 2018, 00:31

      может из-за того что пропустил матч с МЮ

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2018, 00:02

      символично в последнем матче за Юве удалили Буффона,а в первом Криштиану

      4
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