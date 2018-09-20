Хеведес: «Сложно быть довольным своим дебютом при счете 0:3 на табло»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес остался доволен своим дебютом в составе российского клуба, который пришелся на поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Сложно быть довольным своим дебютом при таком счете на табло. Тем не менее я счастлив, что мне предоставили эту возможность, спасибо тренеру за доверие. Понимаю, что нужно будет очень много работать, чтобы стабильно играть в основном составе. Но я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы как можно чаще выходить на поле.

– Как вы считаете, счет 3:0 – справедливый исход игры?

– Наверное, нет. У нас было много неплохих моментов, мы могли забить гол. Если посмотреть статистику матча, то по многим показателям мы не уступали «Галатасараю» и большую часть игрового времени бились на равных. Если бы в первом тайме мы реализовали свои моменты, то исход мог бы быть совершенно иным.

– Как оцените перспективы «Локомотива» на групповом турнире Лиге чемпионов после столь неприятного поражения?

– Действительно, не очень приятно начинать турнир именно так. Но впереди у нас еще пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, это получится и уже в ближайшей игре Лиги чемпионов мы постараемся реабилитироваться. Тем более этот матч пройдет при своих трибунах.

– После жеребьевки многие говорили, что «Локомотиву» попалась очень простая группа. Подобные разговоры могли стать причиной недооценки соперника?

– Конечно, нет. Мы еще до жеребьевки понимали, что в Лиге чемпионов не бывает легких групп. В турнире собраны сильнейшие команды континента. Мы прекрасно знали, что и матч с «Галатасараем», и все последующие будут крайне сложными, поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи.

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