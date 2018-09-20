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    Ефремов – после ничьей с «Викторией»: «Сейчас надо обыгрывать «Спартак»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что ничейный результат матча Лиги чемпионов с «Викторией» не скажется на предстоящем дерби со «Спартаком».

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    — Мы хотели выиграть. Моментов было же достаточно! Не видел, почему отменили первый гол. Но мы заработали очко на выезде, дальше будем работать.

    — Что произошло в моменте с первым голом? Вы не успели за подающим…

    — В первом голе, наверное, да, мой игрок за спиной был. Разочарован. Надо пересмотреть видео.

    — В матче со «Спартаком» не помешает эта ничья?

    — Мы переключаемся и уже думаем о дерби и чемпионате России. Сейчас надо обыгрывать «Спартак».

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 08:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 16:18

      После ничьей с Викторией - нужно не о Спартаке думать, а о том что Вы будите делать на выезде с Ромой и Реалом!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 14:55

      Ой боюсь, боюсь.
      Как теперь жить ?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 сентября 2018, 14:19

      Ахахах)))Мечтай)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 12:50

      аж страшно стало после таких слов Спартаку ?

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 сентября 2018, 11:45

      Кони конечно молодцы, с молодежью выглядят достойно! Спартаку будет не легко!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Опорник84 20 сентября 2018, 14:22

      Стесняюсь спросить...ты выводы откуда такие взял?С матчей с середняками?Да лошади такие командочки должны тупо одной именной харизмой выносить. Посмотрим, что будет в выходные, но победа Спартака вероятна и очевидна процентов на 90.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > 20 сентября 2018, 14:33

      Ребята реально настраиваются на победу со Спартаком и на следующую игру. Так и следует делать. А как сложится - увидим. Это футбол.

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 20 сентября 2018, 11:42

      Отскочили на 95 минуте и оптимизма полные штаны...
      Как бы содержимое штанов не поменялось.

      2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 20 сентября 2018, 11:05

      Учитывая возникшую ситуацию в Спартаке, мне кажется, что промежуточного варианта не будет: кто-то кого-то вынесет с треском. Если спартачи сделали нужные выводы - берегитесь, если буза продолжается - вам свезло)

      1
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      Рейтинг: +42

      rewas 20 сентября 2018, 10:25

      отсоси трубу у пылесоса говнюк

      -1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 20 сентября 2018, 10:13

      Ежели Димка Ефремов на скамейке останется, то шансы точно будут

      1
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 сентября 2018, 10:03

      мечтать не вредно

      3
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