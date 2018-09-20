Ефремов – после ничьей с «Викторией»: «Сейчас надо обыгрывать «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что ничейный результат матча Лиги чемпионов с «Викторией» не скажется на предстоящем дерби со «Спартаком».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— Мы хотели выиграть. Моментов было же достаточно! Не видел, почему отменили первый гол. Но мы заработали очко на выезде, дальше будем работать.

— Что произошло в моменте с первым голом? Вы не успели за подающим…

— В первом голе, наверное, да, мой игрок за спиной был. Разочарован. Надо пересмотреть видео.

— В матче со «Спартаком» не помешает эта ничья?

— Мы переключаемся и уже думаем о дерби и чемпионате России. Сейчас надо обыгрывать «Спартак».

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