Ефремов – после ничьей с «Викторией»: «Сейчас надо обыгрывать «Спартак»

После ничьей с Викторией - нужно не о Спартаке думать, а о том что Вы будите делать на выезде с Ромой и Реалом!!!
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что ничейный результат матча Лиги чемпионов с «Викторией» не скажется на предстоящем дерби со «Спартаком».
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
— Мы хотели выиграть. Моментов было же достаточно! Не видел, почему отменили первый гол. Но мы заработали очко на выезде, дальше будем работать.
— Что произошло в моменте с первым голом? Вы не успели за подающим…
— В первом голе, наверное, да, мой игрок за спиной был. Разочарован. Надо пересмотреть видео.
— В матче со «Спартаком» не помешает эта ничья?
— Мы переключаемся и уже думаем о дерби и чемпионате России. Сейчас надо обыгрывать «Спартак».
У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо