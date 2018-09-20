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    Бабаев: «Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. ЦСКА выглядел достойно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен результатом команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

    «Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде, уступали после первого тайма 0:2. Поэтому вполне достойный результат.

    Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен», – сказал Бабаев.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 06:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 20 сентября 2018, 12:10

      На уровне чехов достойно. Посмотрим что скажет после реала и ромы! Скорее всего промолчит.

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 20 сентября 2018, 11:53

      Красавцы!!! Достойно сыграли.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 сентября 2018, 10:54

      Да армейцы играли хорошо , в защите проблемы только ! Со спартаком интересно будет посмотреть команду

      0
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      Рейтинг: +10

      Питер511 20 сентября 2018, 09:43

      Молодая команда! Очень хороший результат!

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 20 сентября 2018, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Достойно с ПЛЗЕНЕМ! !!!!! Смешно

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 07:58

      Руководство ПФК ЦСКА поздравляю с удачными приобретениями
      игроков и конечно, с победой команды. В дальнейшем постарайтесь
      выкупить Н. Влашича.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 07:54

      Команда сменилась, а характер остался. Сегодня посмотрим на " Спартак" и все остальные наши команды, как они себя проявят. Всем удачи и без травм !

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 сентября 2018, 07:40

      поздравляю армейцев.... даже жаль,что не выиграли ... вовремя пришли в себя и отквитали два мяча

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > 84aivengo 20 сентября 2018, 08:02

      Вот оно отсутствие опыта. Но, молодость - не порок. Молодцы!

      6
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