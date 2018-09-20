Бабаев: «Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. ЦСКА выглядел достойно»

На уровне чехов достойно. Посмотрим что скажет после реала и ромы! Скорее всего промолчит.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен результатом команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
«Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде, уступали после первого тайма 0:2. Поэтому вполне достойный результат.
Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен», – сказал Бабаев.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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