Бабаев: «Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. ЦСКА выглядел достойно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен результатом команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде, уступали после первого тайма 0:2. Поэтому вполне достойный результат.

Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен», – сказал Бабаев.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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