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    Ахметов: «Когда проигрываешь, то тяжело забить три гола, но хорошо, что отыгрались»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов назвал положительным результат, добытый в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

    «По тому, как складывалась игра, заработанное очко для нас плюс. Когда проигрываешь, то тяжело забить три гола, но хорошо, что мы отыгрались, это показало наш характер. Результат – на табло, поэтому, наверное, на победу не наиграли.

    Мы стараемся с каждым матчем действовать лучше и выполнять установки тренера», – сказал Ахметов в эфире «Матч ТВ».

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 06:31
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