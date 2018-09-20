Ахметов: «Когда проигрываешь, то тяжело забить три гола, но хорошо, что отыгрались»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов назвал положительным результат, добытый в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

«По тому, как складывалась игра, заработанное очко для нас плюс. Когда проигрываешь, то тяжело забить три гола, но хорошо, что мы отыгрались, это показало наш характер. Результат – на табло, поэтому, наверное, на победу не наиграли.

Мы стараемся с каждым матчем действовать лучше и выполнять установки тренера», – сказал Ахметов в эфире «Матч ТВ».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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