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    Фернандеш: «Локомотив» не заслужил разгромного поражения от «Галатасарая»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что второй пропущенный гол в матче с «Галатасараем» надломил команду.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Это была очень сложная игра. Мы плохо начали первый тайм, потом выдали хороший отрезок, однако второй гол сбил нас с толку. И все же «Локомотив» не заслужил такого разгромного поражения.

    – Атмосфера на трибунах вас не смутила?

    – Для меня в ней ничего нового не было. Фанаты так всегда поддерживают «Галатасарай». Никаких проблем мне такая атмосфера не доставила.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2018 07:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:38

      Вот это и докажите в следующих играх.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:43

      почему не заслужили?????? всё закономерно нет игры нет побед зато ролики вона какие сам ЭДЕР со своей пукой всех перестрелял

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 сентября 2018, 10:37

      2 очка локо возьмет в этой лч. Скриньте

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Loko_Roma 19 сентября 2018, 11:55

      С такими болелами вам никаких врагов не надо))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > тщмек 19 19 сентября 2018, 17:21

      Кто-то трезво оценивает ситуацию, а кто-то в розовых очках живет всю жизнь. Каждому свое.

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 сентября 2018, 10:13

      Если случилось, значит заслужил.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2018, 09:31

      Подсчитали, сколько раз миран чук жопой поворачивался к мячу при прессинге?..Позор

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > С-Пб on-line 19 сентября 2018, 14:50

      Да он мяч то принять нормально не может, о чём речь! о ролс ройсе наверно думал!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 сентября 2018, 09:00

      Очки даются не по заслугам, а по игре, по забитым голам.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 сентября 2018, 08:26

      Ману на поле был лучшим! И его ещё с контрактом мурыжат!!!

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      Рейтинг: +161

      gandyv 19 сентября 2018, 08:25

      а по-моему, все по делу. Ну, может быть, на 0-3 не наиграли, но на ничью тоже надежды не было.

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