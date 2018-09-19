Фернандеш: «Локомотив» не заслужил разгромного поражения от «Галатасарая»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что второй пропущенный гол в матче с «Галатасараем» надломил команду.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Это была очень сложная игра. Мы плохо начали первый тайм, потом выдали хороший отрезок, однако второй гол сбил нас с толку. И все же «Локомотив» не заслужил такого разгромного поражения.

– Атмосфера на трибунах вас не смутила?

– Для меня в ней ничего нового не было. Фанаты так всегда поддерживают «Галатасарай». Никаких проблем мне такая атмосфера не доставила.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл