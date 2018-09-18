Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ», «Наполи» не справился с «Црвеной Звездой»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе С. «ПСЖ» в гостях уступал в два мяча, отыгрался, но добыть очков все равно не сумел. Победу британцам в компенсированное время принес Роберто Фирмино.

    В другой игре квартета «Наполи» не забил «Црвене Звезде». По итогам тура лидером группы являются англичане.

    Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

    Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Старридж, 30; 2:0 – Милнер, 36 (с пенальти); 2:1 – Менье, 40; 2:2 – Мбаппе, 83; 3:2 – Фирмино, 90+2.

    Црвена Звезда (Сербия) – Наполи (Италия) – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 10:56

      Интересный получился матч. Ничья была бы более справедлива. Ливерпуль доказал что идти к победе надо до последних секунд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 19 сентября 2018, 19:50

      без валидола-никуда,но в этот раз у сказочки хороший конец.такая концовка-как ложка меда после долгого послевкусия дегдя, пропущенных в самой концовке,мячей..с Победой!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 сентября 2018, 05:51

      Фирмино красава!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 02:29

      Ливер - супер. Вот что значит биться до конца!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ben_alex 19 сентября 2018, 00:20

      Рад за Звезду. Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 18 сентября 2018, 23:56

      В этом сезоне гораздо лучше проходят последние минуты. С победой!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11