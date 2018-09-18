Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ», «Наполи» не справился с «Црвеной Звездой»

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе С. «ПСЖ» в гостях уступал в два мяча, отыгрался, но добыть очков все равно не сумел. Победу британцам в компенсированное время принес Роберто Фирмино.

В другой игре квартета «Наполи» не забил «Црвене Звезде». По итогам тура лидером группы являются англичане.

Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Старридж, 30; 2:0 – Милнер, 36 (с пенальти); 2:1 – Менье, 40; 2:2 – Мбаппе, 83; 3:2 – Фирмино, 90+2.

Црвена Звезда (Сербия) – Наполи (Италия) – 0:0

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