Лига чемпионов. «Атлетико» одержал волевую победу в Монако, «Боруссия» обыграла «Брюгге»

Сыграны матчи первого тура в группе А Лиги чемпионов. «Атлетико» в гостях добыл волевую победу. Все голы во встрече были забиты до перерыва.
«Боруссия» гостила в Бельгии и победила лишь засчет одного гола. Он был забит во втором тайме Кристианом Пулишичем.
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
Брюгге (Бельгия) – Боруссия (Германия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Пулишич, 85.
Монако (Франция) – Атлетико (Испания) – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Грандсер, 18; 1:1 – Коста, 31; 1:2 – Хименес, 45+1.
Источник: Бомбардир.ру