Лига чемпионов. «Атлетико» одержал волевую победу в Монако, «Боруссия» обыграла «Брюгге»

Сыграны матчи первого тура в группе А Лиги чемпионов. «Атлетико» в гостях добыл волевую победу. Все голы во встрече были забиты до перерыва.

«Боруссия» гостила в Бельгии и победила лишь засчет одного гола. Он был забит во втором тайме Кристианом Пулишичем.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Брюгге (Бельгия) – Боруссия (Германия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пулишич, 85.

Монако (Франция) – Атлетико (Испания) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Грандсер, 18; 1:1 – Коста, 31; 1:2 – Хименес, 45+1.

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