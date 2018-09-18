Лига чемпионов. «Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ, «Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану, который их забил ранее играя за Шахтёр (Донецк).
"Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Барсы Лионель Месси.
Таким образом, 31-летний аргентинец забил уже 103 гола в Лиге чемпионов.
По забитым мячам Месси ОДИН превзошел по этому показателю всю команду ПСВ, которая, в общей сложности, забила только 102 гола.
Во, КАК надо ЗАБИВАТЬ!
Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. «Барселона» дома всухую победила гостей из Голландии. Каталонцы завершали встречу в меньшинстве.
В другом поединке «Тоттенхэм» забил первым, но удержать преимущество не сумел. Победу итальянцам принес полузащитник Матиас Весино.
Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур
Интер (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Эриксен, 53; 1:1 – Икарди, 86; 2:1 – Весино, 90+2.
Барселона (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Месси, 32; 2:0 – Дембеле, 75; 3:0 – Месси, 77; 4:0 – Месси, 87.
Удаления: Умтити, 79 (вторая ж.к.) – нет.