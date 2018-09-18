Лига чемпионов. «Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ, «Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма»

Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. «Барселона» дома всухую победила гостей из Голландии. Каталонцы завершали встречу в меньшинстве.

В другом поединке «Тоттенхэм» забил первым, но удержать преимущество не сумел. Победу итальянцам принес полузащитник Матиас Весино.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

Интер (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эриксен, 53; 1:1 – Икарди, 86; 2:1 – Весино, 90+2.

Барселона (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 32; 2:0 – Дембеле, 75; 3:0 – Месси, 77; 4:0 – Месси, 87.

Удаления: Умтити, 79 (вторая ж.к.) – нет.

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