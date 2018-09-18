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    Лига чемпионов. «Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ, «Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма»

    Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. «Барселона» дома всухую победила гостей из Голландии. Каталонцы завершали встречу в меньшинстве.

    В другом поединке «Тоттенхэм» забил первым, но удержать преимущество не сумел. Победу итальянцам принес полузащитник Матиас Весино.

    Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

    Интер (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эриксен, 53; 1:1 – Икарди, 86; 2:1 – Весино, 90+2.

    Барселона (Испания) – ПСВ (Голландия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 32; 2:0 – Дембеле, 75; 3:0 – Месси, 77; 4:0 – Месси, 87.

    Удаления: Умтити, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 21:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 сентября 2018, 23:28

      Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.
      Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
      Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану, который их забил ранее играя за Шахтёр (Донецк).

      "Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
      Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Барсы Лионель Месси.
      Таким образом, 31-летний аргентинец забил уже 103 гола в Лиге чемпионов.
      По забитым мячам Месси ОДИН превзошел по этому показателю всю команду ПСВ, которая, в общей сложности, забила только 102 гола.
      Во, КАК надо ЗАБИВАТЬ!

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 сентября 2018, 22:13

      Даже этот ПСВ сейчас бы убил Локо, просто позорище как они играют 10 минут в своей штрафной и уже 1-0, а Барсу с почином

      1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 18 сентября 2018, 22:12

      Барселона вполноги обыграла ПСВ.хотя ничто не предвещало разгрома.Дембеле положил классный мяч.может,когда очень сильно захочет..

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      Рейтинг: +381

      Portoz 18 сентября 2018, 22:05

      Интер так держать!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 21:58

      Завтра в повторе посмотрю "Интер" со "шпорами", как не дотерпели и в компенсированное время пропустили гол ?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 21:56

      "Барса" сегодня не упираясь сыграла, налегке и классе. И голы красавцы были. Пока Суареса никак не прорвёт, а молодёжь уже погоды не портит.

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