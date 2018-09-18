Карасева назначили на матч ЦСКА – «Спартак»

Лююююююдиииии!!!!!
Вам реально нечем заняться??? Вас почитаешь и становится понятно, что какого бы судью ни поставили на тот или иной матч, вы находите массу причин назвать его конским, бомжовским, мясным и т.д. и т.п. Вас не устроит ни один судья! Может прекратим искать черную кошку в темной комнате, может хотя бы мы перестанем нагнетать перед матчами, может быть вместо поисков заговоров поддержим свои клубы, а не будем поливать грязью соперников??? Перечитайте все посты и вас самих блевать от этого должно тянуть...
Радуйтесь погоде, успехам своей команды, радуйтесь каждому прожитому дню! Удачи всем!!!
РФС опубликовал судейские назначения на восьмой тур РПЛ. Московское дерби обслужит столичный арбитр Сергей Карасев.
22 сентября (суббота)
«Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).