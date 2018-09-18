Карасева назначили на матч ЦСКА – «Спартак»

РФС опубликовал судейские назначения на восьмой тур РПЛ. Московское дерби обслужит столичный арбитр Сергей Карасев.
22 сентября (суббота)
«Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).