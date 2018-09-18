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Карасева назначили на матч ЦСКА – «Спартак»

18 сентября 2018, 21:10
18

РФС опубликовал судейские назначения на восьмой тур РПЛ. Московское дерби обслужит столичный арбитр Сергей Карасев.

22 сентября (суббота)

«Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

«Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).

23 сентября (воскресенье)

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Енисей Урал Динамо Анжи Арсенал Ростов Рубин Уфа Ахмат Оренбург Зенит Локомотив ЦСКА Спартак Крылья Советов Краснодар
Комментарии (18)
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Obojaemiy
1537295579
Конский судья!
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ufos73
1537296478
Перед стартовым свистком кони будут бить2 пеньки?
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amazonaws
1537299935
ЦСКА – "Спартак" – обслужит Карасёв??? А согласно какой ЦЕНЫ вопроса Карасёв будет обслуживать? По каким таким и чьим мольбам и просьбам Карасёва назначили на этот матч? Все эти вопросы на ЗАСЫПКУ Егорову. Большого мастера сказочных ОТМАЗОК оскандалившихся арбитров. Егоров: - "Карасёв не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации." Во как! Арбитры СКАНДАЛЯТ, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ! В этой связи ВСПОМИНАЕТСЯ скандальное судейство Карасёва, когда он работал в прошлом сезоне 2017/18 в матчах 1-го и 30-го тура, КОГДА ИГРАЛИ Динама и Спартак. Карасёв тогда всячески старался угодить Федуну и помочь Динамо победить. И только воля и мастерство Динамо сумели переломить неадекватное судейство Карасёва в пользу Спартака. Игра первого тура закончилась НИЧЬЕЙ 2:2, а Спартак ПРОВАЛИЛ старт чемпионата! Но много шума наделала победа Динамо над Спартаком в 30-м туре прошлого сезона со счётом 1:0. Спартак тогда ПРОВАЛИЛ концовку чемпионата. Карасёв опять НЕ СМОГ оправдать надежды, которые возлагал на него Федун, согласно цены вопроса. Динамо опять, вопреки предвзятому судейству Карасёва в пользу Федуна, ПОБЕДИЛИ Спартак. Карасёв опять не оправдал надежды Федуна, а Федун очень злился по этому поводу и метал гром и молнии. В результате той победы Динамо: - Спартак потерял серебряные медали. - Спартак не прошел напрямую на групповой этап Лиги чемпионов, а вынужден был бороться на стадии квалификации. Которую с оглушительным треском ПРОВАЛИЛ! - ко всем этим бедам Спартака - прибавились и финансовые потери. - Спартак потерял МИНИМУМ 18-20 миллионов в евро за не попадание в ЛЧ, - за попадание в Лигу Европы он получит только 2.5 лимонов в евро. Суммы НЕ СОПОСТАВИМЫЕ! И вот Карасёва снова ставят судить в матче Спартака. Для чего??? Чтобы опять дать шанс Карасёву исправиться перед Федуном и помочь Спартаку, за счёт скандального судейства Карасёва, победить ЦСКА! Какой резонанс получил Спартак после поражения от Ахмата. Плюс старт в Лиге Европы. И на этом провальном фоне Спартака ставят судить Карасёва. Если бы стояла система ВАР в нашем чемпионате, то у Карасёва не было бы шансов СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса, в пользу Спартака. Призываем Карасёва судить ЧЕСТНО и не скандалить по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!
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Krasnodar 123
1537304728
лавочкина надо ставить!
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озеров
1537306249
ЦСКА при судействе Карася не проиграл ни одной игры!!! Этим все сказано.
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prezent2017
1537313460
Вспоминается медицинский термин - "карасевое судейство".
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Фотон
1537321855
Бедолага Карасев.
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Супервайзер
1537332493
По рейтингу судейских симпатий Советского Спорта 5 судей топят за коней ( самый продажный Москалев, при нем кони выиграли 7 матчей из семи), трое за Зенит ( в том числе и Сергей Карасев, так что неудивительно, что его поставили на матч Спартака с конями, которых бомжи в качестве соперников не рассматривают), двое за Локомотив, по одному у Спартака (Лапочкин) и у Краснодара ( Матюнин, 6 выигрышей из 6). Все ясно?)))
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baden69
1537354783
Лююююююдиииии!!!!! Вам реально нечем заняться??? Вас почитаешь и становится понятно, что какого бы судью ни поставили на тот или иной матч, вы находите массу причин назвать его конским, бомжовским, мясным и т.д. и т.п. Вас не устроит ни один судья! Может прекратим искать черную кошку в темной комнате, может хотя бы мы перестанем нагнетать перед матчами, может быть вместо поисков заговоров поддержим свои клубы, а не будем поливать грязью соперников??? Перечитайте все посты и вас самих блевать от этого должно тянуть... Радуйтесь погоде, успехам своей команды, радуйтесь каждому прожитому дню! Удачи всем!!!
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