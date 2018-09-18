Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карасева назначили на матч ЦСКА – «Спартак»

    РФС опубликовал судейские назначения на восьмой тур РПЛ. Московское дерби обслужит столичный арбитр Сергей Карасев.

    22 сентября (суббота)

    «Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

    «Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

    «Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).

    23 сентября (воскресенье)

    «Зенит» — «Локомотив»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    24 сентября (понедельник)

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 19 сентября 2018, 13:59

      Лююююююдиииии!!!!!
      Вам реально нечем заняться??? Вас почитаешь и становится понятно, что какого бы судью ни поставили на тот или иной матч, вы находите массу причин назвать его конским, бомжовским, мясным и т.д. и т.п. Вас не устроит ни один судья! Может прекратим искать черную кошку в темной комнате, может хотя бы мы перестанем нагнетать перед матчами, может быть вместо поисков заговоров поддержим свои клубы, а не будем поливать грязью соперников??? Перечитайте все посты и вас самих блевать от этого должно тянуть...
      Радуйтесь погоде, успехам своей команды, радуйтесь каждому прожитому дню! Удачи всем!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 сентября 2018, 07:48

      По рейтингу судейских симпатий Советского Спорта 5 судей топят за коней ( самый продажный Москалев, при нем кони выиграли 7 матчей из семи), трое за Зенит ( в том числе и Сергей Карасев, так что неудивительно, что его поставили на матч Спартака с конями, которых бомжи в качестве соперников не рассматривают), двое за Локомотив, по одному у Спартака (Лапочкин) и у Краснодара ( Матюнин, 6 выигрышей из 6). Все ясно?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17867

      ilichkadr > Супервайзер 19 сентября 2018, 09:01

      Карасев будет топить за коней.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 19 сентября 2018, 09:57

      Лапочкин тоже за коней.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17867

      ilichkadr > prezent2017 19 сентября 2018, 10:20

      Я так же буду топить за коней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 04:50

      Бедолага Карасев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 02:31

      Вспоминается медицинский термин - "карасевое судейство".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      озеров 19 сентября 2018, 00:30

      ЦСКА при судействе Карася не проиграл ни одной игры!!!

      Этим все сказано.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > озеров 19 сентября 2018, 07:51

      Не путай с Москалевым. Карасев- фан Зенита. Но в дерби ЦСКА-Спартак, естественно, будет топить за коней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 19 сентября 2018, 00:25

      Нормально конечно на матч ближайшего преследователя Зенита ставить питерского судью ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 сентября 2018, 00:05

      лавочкина надо ставить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 сентября 2018, 22:45

      ЦСКА – "Спартак" – обслужит Карасёв???
      А согласно какой ЦЕНЫ вопроса Карасёв будет обслуживать?
      По каким таким и чьим мольбам и просьбам Карасёва назначили на этот матч?
      Все эти вопросы на ЗАСЫПКУ Егорову.
      Большого мастера сказочных ОТМАЗОК оскандалившихся арбитров.
      Егоров: - "Карасёв не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации." Во как!
      Арбитры СКАНДАЛЯТ, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ!
      В этой связи ВСПОМИНАЕТСЯ скандальное судейство Карасёва, когда он работал в прошлом сезоне 2017/18 в матчах 1-го и 30-го тура, КОГДА ИГРАЛИ Динама и Спартак.
      Карасёв тогда всячески старался угодить Федуну и помочь Динамо победить.
      И только воля и мастерство Динамо сумели переломить неадекватное судейство Карасёва в пользу Спартака.
      Игра первого тура закончилась НИЧЬЕЙ 2:2, а Спартак ПРОВАЛИЛ старт чемпионата!
      Но много шума наделала победа Динамо над Спартаком в 30-м туре прошлого сезона со счётом 1:0.
      Спартак тогда ПРОВАЛИЛ концовку чемпионата.
      Карасёв опять НЕ СМОГ оправдать надежды, которые возлагал на него Федун, согласно цены вопроса.
      Динамо опять, вопреки предвзятому судейству Карасёва в пользу Федуна, ПОБЕДИЛИ Спартак.
      Карасёв опять не оправдал надежды Федуна, а Федун очень злился по этому поводу и метал гром и молнии.
      В результате той победы Динамо:
      - Спартак потерял серебряные медали.
      - Спартак не прошел напрямую на групповой этап Лиги чемпионов, а вынужден был бороться на стадии квалификации.
      Которую с оглушительным треском ПРОВАЛИЛ!
      - ко всем этим бедам Спартака - прибавились и финансовые потери.
      - Спартак потерял МИНИМУМ 18-20 миллионов в евро за не попадание в ЛЧ,
      - за попадание в Лигу Европы он получит только 2.5 лимонов в евро.
      Суммы НЕ СОПОСТАВИМЫЕ!
      И вот Карасёва снова ставят судить в матче Спартака.
      Для чего???
      Чтобы опять дать шанс Карасёву исправиться перед Федуном и помочь Спартаку, за счёт скандального судейства Карасёва, победить ЦСКА!
      Какой резонанс получил Спартак после поражения от Ахмата.
      Плюс старт в Лиге Европы.
      И на этом провальном фоне Спартака ставят судить Карасёва.
      Если бы стояла система ВАР в нашем чемпионате, то у Карасёва не было бы шансов СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса, в пользу Спартака.
      Призываем Карасёва судить ЧЕСТНО и не скандалить по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > amazonaws 18 сентября 2018, 23:17

      Не плачь, поставь у себя в стойле вар и будет счастья, у нас ее хотя бы наладили и тестируют, так что вопрос не по адресу...только вот, не припомню, когда в дерби карась допид за нас, могу ошибаться, но не припомню

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > amazonaws 18 сентября 2018, 23:35

      Трахни барашка и перестань ныть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1390

      DemSerg > amazonaws 19 сентября 2018, 06:30

      Плакса-графоман

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 сентября 2018, 21:47

      Перед стартовым свистком кони будут бить2 пеньки?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 сентября 2018, 21:32

      Конский судья!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > Obojaemiy 18 сентября 2018, 23:03

      Егоров: Карасев не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации.
      МОСКВА, 14 мая 2018 г. /ТАСС/. 30-й тур сезона 2017/18.
      В конце первого тайма матча "Спартак" - "Динамо" (0:1) произошел контакт в штрафной площади между вратарём "Спартака" Артёмом Ребровым и полузащитником "Динамо" Александром Ташаевым.

      "Момент с падением Ташаева - это пенальти, Карасёв принял ошибочное решение.
      Там пошла атака "Спартака", и [футболист "Спартака" Александр] Самедов отдал мяч назад, совершив обрез, а Сергей [Карасев] побежал по направлению атаки.
      Пошел пас назад вратарю, и Сергей [Карасев] слишком далеко находился и в полной мере не видел момента, это повлияло на его решение.
      Возможно, произошла секундная потеря концентрации, не успел вернуться, чуть-чуть не добежал, и из-за этого была не очень хорошая позиция", - пояснил Егоров.

      Егоров - БОЛЬШОЙ мастер сказочных ОТМАЗОК оскандалившихся арбитров.
      Арбитры СКАНДАЛЯТ, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > amazonaws 18 сентября 2018, 23:18

      Покушай овса и успокойся

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11