Кабзе: «Локомотиву» будет нелегко в Турции из-за болельщиков «Галатасарая»

Бывший нападающий сборной Турции и «Рубина» Хасан Кабзе уверен, что «Локомотив» не ждет легкая прогулка в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» в Стамбуле.

«Локомотив» – один из сильнейших клубов России на данный момент.

Предстоящая игра должна получиться непростой для обеих команд. Если говорить о проблемах «Галатасарая», то этим летом они лишились своего забивного нападающего Бафетимби Гомиса.

Тем не менее сейчас это один из сильнейших клубов в Турции. За него играет много сильных легионеров, а также игроков национальной сборной.

«Локомотиву» будет нелегко в Турции, поскольку болельщики «Галатасарая» фантастически поддерживают свой клуб», – считает Кабзе.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.