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  • Кабзе: «Локомотиву» будет нелегко в Турции из-за болельщиков «Галатасарая»

Кабзе: «Локомотиву» будет нелегко в Турции из-за болельщиков «Галатасарая»

18 сентября 2018, 09:16
7

Бывший нападающий сборной Турции и «Рубина» Хасан Кабзе уверен, что «Локомотив» не ждет легкая прогулка в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» в Стамбуле.

«Локомотив» – один из сильнейших клубов России на данный момент.

Предстоящая игра должна получиться непростой для обеих команд. Если говорить о проблемах «Галатасарая», то этим летом они лишились своего забивного нападающего Бафетимби Гомиса.

Тем не менее сейчас это один из сильнейших клубов в Турции. За него играет много сильных легионеров, а также игроков национальной сборной.

«Локомотиву» будет нелегко в Турции, поскольку болельщики «Галатасарая» фантастически поддерживают свой клуб», – считает Кабзе.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Лига чемпионов Галатасарай Локомотив Кабзе Хасан
Комментарии (7)
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Антибиотик
1537253545
Локомотиву не впервые играть с Галатасараем и их болельщиками. Проблема в другом, под Лигу Чемпионов команде не купили нападающего, а без него забить очень трудно (Смолова не предлагать, игрока взяли на пике его карьерного кризиса и по большой глупости).
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zigbert
1537253859
Небольшое преимущество у Локомотива есть - первая игра на чужом поле.
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Фотон
1537256601
Волков бояться, в лес не ходить.
Ответить
Антон bx14e
1537257564
Надо игрокам показать ролик с тремя безответными мячами интеру под музыку "уно моменто" для поднятия боевого духа
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pavelfastov
1537263948
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk
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