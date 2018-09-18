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    Кабзе: «Локомотиву» будет нелегко в Турции из-за болельщиков «Галатасарая»

    Бывший нападающий сборной Турции и «Рубина» Хасан Кабзе уверен, что «Локомотив» не ждет легкая прогулка в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» в Стамбуле.

    «Локомотив» – один из сильнейших клубов России на данный момент.

    Предстоящая игра должна получиться непростой для обеих команд. Если говорить о проблемах «Галатасарая», то этим летом они лишились своего забивного нападающего Бафетимби Гомиса.

    Тем не менее сейчас это один из сильнейших клубов в Турции. За него играет много сильных легионеров, а также игроков национальной сборной.

    «Локомотиву» будет нелегко в Турции, поскольку болельщики «Галатасарая» фантастически поддерживают свой клуб», – считает Кабзе.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    18.09.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:45

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 сентября 2018, 10:59

      Надо игрокам показать ролик с тремя безответными мячами интеру под музыку "уно моменто" для поднятия боевого духа

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 сентября 2018, 10:43

      Волков бояться, в лес не ходить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:57

      Небольшое преимущество у Локомотива есть - первая игра на чужом поле.

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > zigbert 18 сентября 2018, 10:20

      В общем-то это преимущество играет существенную роль на стадии плей офф, когда команды сражаются в двух играх. А вообще мне порой кажется, что Локомотив играет гостевые матчи лучше, чем домашние. Нужно будет статистику глянуть.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Антибиотик 18 сентября 2018, 15:03

      Согласен.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 сентября 2018, 09:52

      Локомотиву не впервые играть с Галатасараем и их болельщиками. Проблема в другом, под Лигу Чемпионов команде не купили нападающего, а без него забить очень трудно (Смолова не предлагать, игрока взяли на пике его карьерного кризиса и по большой глупости).

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