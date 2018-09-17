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  • Уткин: «Пилипчук через знакомых журналистов создал иллюзию собственной значимости»

Уткин: «Пилипчук через знакомых журналистов создал иллюзию собственной значимости»

17 сентября 2018, 20:12
8

Спортивный журналист Василий Уткин написал текст о помощнике главного тренера «Ахмата» Романе Пилипчуке. Прежним местом работы специалиста был «Спартак».

«Роману Пилипчуку угрожает серьезная опасность.

Не успел человек сесть вторым тренером на скамейку «Терека», как немедленно создал через знакомых журналистов новую иллюзию собственной значимости. Вы заметили же? Это не Рашид Рахимов переиграл Массимо Карреру, не «Ахмат» – «Спартак». Это Пилипчук уделал обоих.

..., ну это опасно. Дело ведь происходит в Чеченской республике. А гипертрофированное самомнение не знает ограничений. В «Спартак» Пилипчук не сразу разбух до лидера мнений, а тут с первого дня.

Пусть его, мне-то не жалко. Рашид Рахимов тоже знал, на что шел.

Но ведь скоро Роман Пилипчук сфотографируется с главой Чеченской республики, просто на память. А потом наверняка по обыкновению начнет рассказывать, кто именно дает советы Рамзану Ахматовичу Кадырову... И еще, и еще.

Хорошо что Рамзан Кадыров человек добрый и терпеливый. Но за Пилипчука все равно страшновато. Жаль его. Он в общем-то безвредный», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее «Ахмат» обыграл бывший клуб Пилипчука.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Уткин Василий
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1537205329
Уткин и Селюк близнецы-братья, кто более истории матери ценен ?... Они бесценны в своих умозаключениях и потугах с претензиями на профессионализм.
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xaza
1537205413
Хватиииттттттт Василииййййййййй
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KOLBIS
1537206813
Василий в своем репертуаре,часть умных мыслей и обязательно все заправить говнецом и тщательно перемешать...
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тщмек 19
1537207520
Прекрасный пример из психологии - перенос собственной проблемы на внешний объект
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МасСуд
1537266121
Вась ну ты дебил... чесслово
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Тазит
1537275573
Вася напоминает старпёра в метро, который портит воздух и изучает реакцию окружающих...
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