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    Уткин: «Пилипчук через знакомых журналистов создал иллюзию собственной значимости»

    Спортивный журналист Василий Уткин написал текст о помощнике главного тренера «Ахмата» Романе Пилипчуке. Прежним местом работы специалиста был «Спартак».

    «Роману Пилипчуку угрожает серьезная опасность.

    Не успел человек сесть вторым тренером на скамейку «Терека», как немедленно создал через знакомых журналистов новую иллюзию собственной значимости. Вы заметили же? Это не Рашид Рахимов переиграл Массимо Карреру, не «Ахмат» – «Спартак». Это Пилипчук уделал обоих.

    ..., ну это опасно. Дело ведь происходит в Чеченской республике. А гипертрофированное самомнение не знает ограничений. В «Спартак» Пилипчук не сразу разбух до лидера мнений, а тут с первого дня.

    Пусть его, мне-то не жалко. Рашид Рахимов тоже знал, на что шел.

    Но ведь скоро Роман Пилипчук сфотографируется с главой Чеченской республики, просто на память. А потом наверняка по обыкновению начнет рассказывать, кто именно дает советы Рамзану Ахматовичу Кадырову... И еще, и еще.

    Хорошо что Рамзан Кадыров человек добрый и терпеливый. Но за Пилипчука все равно страшновато. Жаль его. Он в общем-то безвредный», – написал Уткин в телеграм-канале.

    Ранее «Ахмат» обыграл бывший клуб Пилипчука.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 20:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 сентября 2018, 15:59

      Вася напоминает старпёра в метро, который портит воздух и изучает реакцию окружающих...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 18 сентября 2018, 13:22

      Вась ну ты дебил... чесслово

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 сентября 2018, 21:05

      Прекрасный пример из психологии - перенос собственной проблемы на внешний объект

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 сентября 2018, 20:53

      Василий в своем репертуаре,часть умных мыслей и обязательно все заправить говнецом и тщательно перемешать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      xaza 17 сентября 2018, 20:30

      Хватиииттттттт Василииййййййййй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 20:28

      Уткин и Селюк близнецы-братья, кто более истории матери ценен ?... Они бесценны в своих умозаключениях и потугах с претензиями на профессионализм.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 20:49

      А вот тут ,Олег..Стопэ..(
      Не равняй Ж.пу с Пальцем..
      есть талантливый скучающий,знающий всё от и до субьект,а есть полный у.людок...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 17 сентября 2018, 21:06

      Для меня они одного порядка, что @опа, что палец мизинец, который мнит себя указывающим перстом. Скажу проще дураков и среди образованных хватает.

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