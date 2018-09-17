Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнашевич: «Предпочел бы играть матчи ЛЧ на своем стадионе. Но и руководство ЦСКА понять можно»

    Экс-защитник ЦСКА, а ныне тренер молодeжной команды армейцев Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Он также прокомментировал решение руководства клуба проводить игры еврокубка на стадионе «Лужники».

    «Игра с «Викторией» покажет, как справится ЦСКА с травмами. У нас боеспособный состав. Это дебют для многих игроков, нервный момент, но мы неплохо играем первые матчи в группе. Надеюсь, традиция продолжится.

    Для молодых игроков Лига чемпионов – безусловный стресс, но в то же время, это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон, «Зенит» в чемпионате в один футбол играет, а в еврокубках другой.

    Игра будет открытой. «Виктория» – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодeжные команды, будут играть за счeт коротких передач. Интересная должна быть встреча.

    Перенос матчей на «Лужники»? Я предпочeл бы играть на своeм стадионе, но и руководство понять можно. На «Реал» придeт много точно, ну и «Рома» с «Викторией» соберут, надеюсь. «Лужники» всегда были уютным стадионом, особенно после реконструкции», – сказал Игнашевич.

    Встреча «Виктория» – ЦСКА состоится в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 18 сентября 2018, 08:43

      Правильно Сергей! Руководство видимо строило не стадион, а бизнес-центр.
      Стадион как доп.функция видимо у них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 17 сентября 2018, 22:40

      Серега, зажги в молодежке, потом и основе станешь главным, верю в тебя! А за ЛЧ что-то страшновато, еще и травм нахватались...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11