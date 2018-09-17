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  • Игнашевич: «Предпочел бы играть матчи ЛЧ на своем стадионе. Но и руководство ЦСКА понять можно»

Игнашевич: «Предпочел бы играть матчи ЛЧ на своем стадионе. Но и руководство ЦСКА понять можно»

17 сентября 2018, 18:52
2

Экс-защитник ЦСКА, а ныне тренер молодeжной команды армейцев Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Он также прокомментировал решение руководства клуба проводить игры еврокубка на стадионе «Лужники».

«Игра с «Викторией» покажет, как справится ЦСКА с травмами. У нас боеспособный состав. Это дебют для многих игроков, нервный момент, но мы неплохо играем первые матчи в группе. Надеюсь, традиция продолжится.

Для молодых игроков Лига чемпионов – безусловный стресс, но в то же время, это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон, «Зенит» в чемпионате в один футбол играет, а в еврокубках другой.

Игра будет открытой. «Виктория» – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодeжные команды, будут играть за счeт коротких передач. Интересная должна быть встреча.

Перенос матчей на «Лужники»? Я предпочeл бы играть на своeм стадионе, но и руководство понять можно. На «Реал» придeт много точно, ну и «Рома» с «Викторией» соберут, надеюсь. «Лужники» всегда были уютным стадионом, особенно после реконструкции», – сказал Игнашевич.

Встреча «Виктория» – ЦСКА состоится в среду, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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SunRomeS
1537213254
Серега, зажги в молодежке, потом и основе станешь главным, верю в тебя! А за ЛЧ что-то страшновато, еще и травм нахватались...
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Артурка32
1537249397
Правильно Сергей! Руководство видимо строило не стадион, а бизнес-центр. Стадион как доп.функция видимо у них
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