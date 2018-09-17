Ибрагимович – о перепалке с Брэдли: «У меня голов больше, чем у него проведенных матчей»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о содержании разговора с защитником «Торонто» Майклом Брэдли в концовке игры.

«Он считает, что он философ от футбола. У меня голов больше, чем у него проведенных матчей. Так что он должен меня слушаться», – приводит слова Ибрагимовича Sportsnet.

На самом деле на счету американца более 560 игр, швед недавно забил свой 500-й гол. Матч «Торонто» – «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился со счетом 5:3.