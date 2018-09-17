Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович – о перепалке с Брэдли: «У меня голов больше, чем у него проведенных матчей»

Ибрагимович – о перепалке с Брэдли: «У меня голов больше, чем у него проведенных матчей»

17 сентября 2018, 06:30
7

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о содержании разговора с защитником «Торонто» Майклом Брэдли в концовке игры.

«Он считает, что он философ от футбола. У меня голов больше, чем у него проведенных матчей. Так что он должен меня слушаться», – приводит слова Ибрагимовича Sportsnet.

На самом деле на счету американца более 560 игр, швед недавно забил свой 500-й гол. Матч «Торонто» – «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился со счетом 5:3.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Торонто Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан Брэдли Майкл
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
+50/-50
1537155441
Привыкай Златан, привыкай к американцам или канадцам. В сущности, какая разница. Они себя считают исключительными, а ты всего лишь европеец. Да ещё с балканскими корнями.
Ответить
Ще Гевара
1537155714
Ибра в своём репертуаре.
Ответить
Фотон
1537158307
Философ от футбола. А кто знает этого философа?
Ответить
сапёр75
1537159463
Нестыковочка ))
Ответить
Lev Aleks
1537162742
Ибра всё по небесам ходит, наверное уже трудно ему будет оттуда спуститься)
Ответить
KOLBIS
1537164199
На краю унитаза сижу хохоча,у меня голубая моча,да и кал у меня голубой и вообще я доволен собой...
Ответить
Главные новости
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
1
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
1
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
5
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
4
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
Все новости
Все новости
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
16 августа
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+