Ибрагимович – о перепалке с Брэдли: «У меня голов больше, чем у него проведенных матчей»

На краю унитаза сижу хохоча,у меня голубая моча,да и кал у меня голубой и вообще я доволен собой...
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о содержании разговора с защитником «Торонто» Майклом Брэдли в концовке игры.
«Он считает, что он философ от футбола. У меня голов больше, чем у него проведенных матчей. Так что он должен меня слушаться», – приводит слова Ибрагимовича Sportsnet.
На самом деле на счету американца более 560 игр, швед недавно забил свой 500-й гол. Матч «Торонто» – «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился со счетом 5:3.
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— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) 16 сентября 2018 г.