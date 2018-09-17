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    Ибрагимович – о перепалке с Брэдли: «У меня голов больше, чем у него проведенных матчей»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о содержании разговора с защитником «Торонто» Майклом Брэдли в концовке игры.

    «Он считает, что он философ от футбола. У меня голов больше, чем у него проведенных матчей. Так что он должен меня слушаться», – приводит слова Ибрагимовича Sportsnet.

    На самом деле на счету американца более 560 игр, швед недавно забил свой 500-й гол. Матч «Торонто» – «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился со счетом 5:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 06:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 сентября 2018, 09:03

      На краю унитаза сижу хохоча,у меня голубая моча,да и кал у меня голубой и вообще я доволен собой...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 сентября 2018, 08:39

      Ибра всё по небесам ходит, наверное уже трудно ему будет оттуда спуститься)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Lev Aleks 17 сентября 2018, 10:34

      Он не станет спускаться. Он будет искать путь наверх.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 сентября 2018, 07:44

      Нестыковочка ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 07:25

      Философ от футбола. А кто знает этого философа?

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 сентября 2018, 06:41

      Ибра в своём репертуаре.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 сентября 2018, 06:37

      Привыкай Златан, привыкай к американцам или канадцам. В сущности, какая разница. Они себя считают исключительными, а ты всего лишь европеец. Да ещё с балканскими корнями.

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