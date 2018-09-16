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РПЛ. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить «Оренбург»

16 сентября 2018, 15:50
20

«Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без поражений. В седьмом туре сине-бело-голубые победили выходца ФНЛ – «Оренбург». На дубль Александра Ерохина хозяева ответили только одним мячом.

Зенитовцы лидируют в турнире. Оренбуржцы идут шестыми.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Алвеш, 70), Мишкич, Деспотович (Козлов, 76).

«Зенит»: Лунев, Набиуллин (Анюков, 61), Нету, Иванович, Смольников, Шатов (Эрнани, 84), Ерохин, Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Предупреждения: Мишкич, 41 – Смольников, 50.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Ерохин Александр
Комментарии (20)
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GoldPlayFIFARus9
1537102544
Повезло, Зенит не наиграл на победу. Оренбург пол игры возил нас носом по газону,чудо что не пропустили больше,на последней минуте так и вообще счёт должен был быть 2-2. Главное 3 очка в копилку,но с игрой надо что-то делать,Если Оренбург катал нас,то хз что будет с командами по сильнее
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BarStep
1537103049
Нормально.. Выиграли на выезде в эконом режиме - без особой суеты, на классе, не мешая сопернику проявить свои лучшие качества.. Болельщиков Зенита поздравляю с победой...
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shinnik
1537103358
Туповато постояли,переиграли.. во втором тайме избежали трагедизма... на договорняк не тянет,так х№ня какая-то..
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starche
1537103394
С победой! Оренбург хорошая команда, но Зенит более классная.
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Мары
1537103584
С победой, питерцев.
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Qranat
1537103833
Не пора ли прокуратуре России проверить законность участия в одном турнире двух (и более) команд одного спонсора, раз руководители РФС и РПЛ дрожат в коленках перед боссами Газпрома и Зенита ? НИЧЕГО не меняется в нашем футболе, даже при смене руководителей РФС, СД и КО... Не смотря на то, что в одном первенстве Страны НЕЛЬЗЯ участвовать нескольким клубам, имеющим одного спонсора, у нас на это плевали с высокой колокольни. И в этой ситуации, почему бы киперу "Оренбурга" не пойти навстречу общему боссу и не получить солидные премиальные от Газпрома за "косяк", правда ? И не обязательно в "договорняк" втягивать всю команду и даже тренера - достаточно зарядить кипера или любого другого сговорчивого игрока, сыграющего рукой в свой штрафной или завалившего симулянта Дзюбу... А после этого весь "Оренбург" или "Урал" грязью будут обливать, подозревая всю команду ? Вот болото
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Рубик Докоян
1537104320
Как и ожидалась с упорным и неуступчивым " Оренбургом" будет тяжело играть. А в начале второго тайма после забитого гола так и вовсе задавили. Много было обрезов и ошибок с пасами назад на своей половине поля. Семак должен во время разбора игры напихать многим. А что касается Маркизио, так мастера видно и по обращению с мячом, и по культуре паса. Добавит игровой практики и функционале и в середине поля у "Зенита" будет играть футбольный маэстро.
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3a zenit
1537105021
подозрительный матч
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88serega88
1537105239
По Маркизио видно что он на голову сильнее всех, пасы аккуратные, умные, крутой игрок
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Zenmaster
1537105727
Понятно что в эконом режиме -- ЛЕ на носу -- но Оренбург молодцы (потрепали) !!! Всех с победой !!!
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