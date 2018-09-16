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    РПЛ. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить «Оренбург»

    «Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без поражений. В седьмом туре сине-бело-голубые победили выходца ФНЛ – «Оренбург». На дубль Александра Ерохина хозяева ответили только одним мячом.

    Зенитовцы лидируют в турнире. Оренбуржцы идут шестыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Алвеш, 70), Мишкич, Деспотович (Козлов, 76).

    «Зенит»: Лунев, Набиуллин (Анюков, 61), Нету, Иванович, Смольников, Шатов (Эрнани, 84), Ерохин, Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Дриусси, Дзюба.

    Предупреждения: Мишкич, 41 – Смольников, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 15:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 23:25

      Зенит с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 сентября 2018, 21:27

      Хорошо и экономично. Просто Зенит не хотел слишком обижать собратьев по горному делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 сентября 2018, 17:54

      Плоховато. Пропустили еще один.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 сентября 2018, 17:31

      Абсурд...Две команды одного хозяина в одном турнире....Получается как формуле 1...когда пилот одной команды пропускает вперёд своего партнёра по команде который борется за призовые места

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 сентября 2018, 16:48

      Понятно что в эконом режиме -- ЛЕ на носу -- но Оренбург молодцы (потрепали) !!! Всех с победой !!!

      6
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      Рейтинг: +663

      88serega88 16 сентября 2018, 16:40

      По Маркизио видно что он на голову сильнее всех, пасы аккуратные, умные, крутой игрок

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 сентября 2018, 16:37

      подозрительный матч

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 16:25

      Как и ожидалась с упорным и неуступчивым " Оренбургом" будет тяжело играть. А в начале второго тайма после забитого гола так и вовсе задавили. Много было обрезов и ошибок с пасами назад на своей половине поля. Семак должен во время разбора игры напихать многим. А что касается Маркизио, так мастера видно и по обращению с мячом, и по культуре паса. Добавит игровой практики и функционале и в середине поля у "Зенита" будет играть футбольный маэстро.

      7
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      Рейтинг: +429

      Qranat 16 сентября 2018, 16:17

      Не пора ли прокуратуре России проверить законность участия в одном турнире двух (и более) команд одного спонсора, раз руководители РФС и РПЛ дрожат в коленках перед боссами Газпрома и Зенита ?
      НИЧЕГО не меняется в нашем футболе, даже при смене руководителей РФС, СД и КО... Не смотря на то, что в одном первенстве Страны НЕЛЬЗЯ участвовать нескольким клубам, имеющим одного спонсора, у нас на это плевали с высокой колокольни. И в этой ситуации, почему бы киперу "Оренбурга" не пойти навстречу общему боссу и не получить солидные премиальные от Газпрома за "косяк", правда ? И не обязательно в "договорняк" втягивать всю команду и даже тренера - достаточно зарядить кипера или любого другого сговорчивого игрока, сыграющего рукой в свой штрафной или завалившего симулянта Дзюбу... А после этого весь "Оренбург" или "Урал" грязью будут обливать, подозревая всю команду ? Вот болото

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > KPCCSPB 16 сентября 2018, 16:25

      Не пора ли психиатрам проверить тебя на вменяемость?

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Qranat 16 сентября 2018, 17:06

      А не пора ли тебе мозги включить? Кто спонсор ЛЧ? Газпром? О господи,так в ЛЧ же играли/ют такие клубы Црвена Звезда и Зенит,у которых спонсор Газпром, о май гад,надо срочно расследование проводить.... Ипать вы клоуны узколобые

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 16 сентября 2018, 16:14

      Тяжеловато было. Оренбург упорная команда. Не затеряется в РПЛ.

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