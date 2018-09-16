РПЛ. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить «Оренбург»

«Зенит» продолжает идти в сезоне РПЛ без поражений. В седьмом туре сине-бело-голубые победили выходца ФНЛ – «Оренбург». На дубль Александра Ерохина хозяева ответили только одним мячом.

Зенитовцы лидируют в турнире. Оренбуржцы идут шестыми.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Алвеш, 70), Мишкич, Деспотович (Козлов, 76).

«Зенит»: Лунев, Набиуллин (Анюков, 61), Нету, Иванович, Смольников, Шатов (Эрнани, 84), Ерохин, Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Предупреждения: Мишкич, 41 – Смольников, 50.

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