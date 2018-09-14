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  • Черчесов: «Вальдемар Антон не имеет права играть за Россию. Меня ввели в заблуждение»

Черчесов: «Вальдемар Антон не имеет права играть за Россию. Меня ввели в заблуждение»

14 сентября 2018, 14:52
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что хочет видеть в национальной команде защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, который имеет немецкий паспорт и выступал за молодежку Германии.

Ранее СМИ сообщили, что РФС хочет натурализовать 22-летнего футболиста, который родился в Узбекистане. Сегодня спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что Антон не имеет права выступать за российскую команду.

«Не знаю откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.

С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю: мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «России 24».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия Ганновер-96 Россия Антон Вальдемар Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1536926406
В чем проблема то сделайте ему паспорт и все, достаточно будет его фоток, а там дело техники и отправить документы в ФИФА и УЕФА, что у него теперь двойное гражданство и даже вроде у него будет тройное, тем более он чист, за основной состав у него игр нет, даже нет и товарников, чисто молодежка и надо брать в коллекцию
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GoldPlayFIFARus9
1536926952
Не велика потеря. Паспорта можно раздавать всем подряд(ну кроме русских,которые хотят вернутся на Родину после развала совка, этих наше правительство будет мутузить до последнего)
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acor94
1536927184
А почему узбекам положено российское гражданство? Какое он вообще имеет отношение к нашей стране?
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mahan
1536927386
Все правильно
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FanatSerj
1536931046
Ну и хрен с этим Вальдемаром.
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!ce man
1536938027
Нужно сделать ему русский паспорт без его ведома,привезти в страну с мешком на голове,аргумент:нам нужны молодые защитники((
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Snek
1537012822
Фернандес хоть и хотел играть за сборную, но паспорт ему не дали - отказали, его оформили указом Путина, которого попросил Мутко, которого попросил, кто? Стасег, любит врать! С Гильерме ситуация другая, там РЖД попросил или занёс куда нужно, чтобы вратаря с лимита вычеркнуть. Ари, аналогично, но Ари вообще сам получил паспорт, но может ему там Галицкий, конечно, и помог, хотя даже не может, а точно, занёс куда нужно. А больше кто? Самедов? Ну он явно не хотел играть за сборную, в которой мяч кроме него никто не видел, да и кто бы он там по национальности не был, он родился в России. Натхо? Ну так те, что в Израиле живут, за Израиль и играют, а те, что в России живут, барахлом оказались в плане футбольных талантов. Поэтому единственный реальный натурализованный Фернандес получил паспорт по указке свыше, а не сам оформил, а Стасег просто врун! Видимо, Вальдемар, просто отказал Стасегу и всё, в сборной Германии посчитал сыграть престижнее, возьмут ли только туда?
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