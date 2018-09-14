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    Черчесов: «Вальдемар Антон не имеет права играть за Россию. Меня ввели в заблуждение»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что хочет видеть в национальной команде защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, который имеет немецкий паспорт и выступал за молодежку Германии.

    Ранее СМИ сообщили, что РФС хочет натурализовать 22-летнего футболиста, который родился в Узбекистане. Сегодня спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что Антон не имеет права выступать за российскую команду.

    «Не знаю откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.

    С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю: мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «России 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 14:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 сентября 2018, 15:00

      Фернандес хоть и хотел играть за сборную, но паспорт ему не дали - отказали, его оформили указом Путина, которого попросил Мутко, которого попросил, кто?
      Стасег, любит врать!
      С Гильерме ситуация другая, там РЖД попросил или занёс куда нужно, чтобы вратаря с лимита вычеркнуть.
      Ари, аналогично, но Ари вообще сам получил паспорт, но может ему там Галицкий, конечно, и помог, хотя даже не может, а точно, занёс куда нужно.
      А больше кто? Самедов? Ну он явно не хотел играть за сборную, в которой мяч кроме него никто не видел, да и кто бы он там по национальности не был, он родился в России.
      Натхо? Ну так те, что в Израиле живут, за Израиль и играют, а те, что в России живут, барахлом оказались в плане футбольных талантов.
      Поэтому единственный реальный натурализованный Фернандес получил паспорт по указке свыше, а не сам оформил, а Стасег просто врун!
      Видимо, Вальдемар, просто отказал Стасегу и всё, в сборной Германии посчитал сыграть престижнее, возьмут ли только туда?

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      Рейтинг: +452

      тёска 14 сентября 2018, 18:13

      Нужно сделать ему русский паспорт без его ведома,привезти в страну с мешком на голове,аргумент:нам нужны молодые защитники((

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 сентября 2018, 16:17

      Ну и хрен с этим Вальдемаром.

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      Рейтинг: +1847

      mahan 14 сентября 2018, 15:16

      Все правильно

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      Рейтинг: +3463

      acor94 14 сентября 2018, 15:13

      А почему узбекам положено российское гражданство? Какое он вообще имеет отношение к нашей стране?

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > acor94 14 сентября 2018, 16:28

      Потому что почти у любого гражданина бывшей республики СССР можно найти российские корни. Точно так же, как почти любой южноамериканец может получить паспорт Испании, Португалии или Италии, а иногда даже несколько сразу, чем они активно и пользуются.

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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан > acor94 14 сентября 2018, 16:37

      Бывший СССР потому что

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 14 сентября 2018, 15:09

      Не велика потеря. Паспорта можно раздавать всем подряд(ну кроме русских,которые хотят вернутся на Родину после развала совка, этих наше правительство будет мутузить до последнего)

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 сентября 2018, 15:00

      В чем проблема то сделайте ему паспорт и все, достаточно будет его фоток, а там дело техники и отправить документы в ФИФА и УЕФА, что у него теперь двойное гражданство и даже вроде у него будет тройное, тем более он чист, за основной состав у него игр нет, даже нет и товарников, чисто молодежка и надо брать в коллекцию

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