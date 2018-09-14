Черчесов: «Вальдемар Антон не имеет права играть за Россию. Меня ввели в заблуждение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что хочет видеть в национальной команде защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, который имеет немецкий паспорт и выступал за молодежку Германии.

Ранее СМИ сообщили, что РФС хочет натурализовать 22-летнего футболиста, который родился в Узбекистане. Сегодня спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что Антон не имеет права выступать за российскую команду.

«Не знаю откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.

С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю: мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «России 24».