Черчесов: «Вальдемар Антон не имеет права играть за Россию. Меня ввели в заблуждение»

Фернандес хоть и хотел играть за сборную, но паспорт ему не дали - отказали, его оформили указом Путина, которого попросил Мутко, которого попросил, кто?
Стасег, любит врать!
С Гильерме ситуация другая, там РЖД попросил или занёс куда нужно, чтобы вратаря с лимита вычеркнуть.
Ари, аналогично, но Ари вообще сам получил паспорт, но может ему там Галицкий, конечно, и помог, хотя даже не может, а точно, занёс куда нужно.
А больше кто? Самедов? Ну он явно не хотел играть за сборную, в которой мяч кроме него никто не видел, да и кто бы он там по национальности не был, он родился в России.
Натхо? Ну так те, что в Израиле живут, за Израиль и играют, а те, что в России живут, барахлом оказались в плане футбольных талантов.
Поэтому единственный реальный натурализованный Фернандес получил паспорт по указке свыше, а не сам оформил, а Стасег просто врун!
Видимо, Вальдемар, просто отказал Стасегу и всё, в сборной Германии посчитал сыграть престижнее, возьмут ли только туда?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что хочет видеть в национальной команде защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, который имеет немецкий паспорт и выступал за молодежку Германии.
Ранее СМИ сообщили, что РФС хочет натурализовать 22-летнего футболиста, который родился в Узбекистане. Сегодня спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что Антон не имеет права выступать за российскую команду.
«Не знаю откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.
С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю: мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «России 24».