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  • Юрист: «Защитник «Ганновера» Антон не имеет права выступать за сборную России»

Юрист: «Защитник «Ганновера» Антон не имеет права выступать за сборную России»

14 сентября 2018, 13:12
7

Спортивный Михаил Прокопец сообщил, что защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права выступать за сборную России.

Ране СМИ сообщили, что РФС и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов хотят натурализовать 22-летнего футболиста, который заигран в официальных матчах за молодежную сборную Германии.

«Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодежную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений. Если не было российского паспорта на тот момент, то все. Что касается смены спортивного гражданства, то в законодательстве РФ ты имеешь право играть за сборную, если ты не потерял право по регламентам ФИФА.

По правилам ФИФА ты не можешь сменить спортивное гражданство, если заигран за молодежку не имея паспорта. Предположим игрок обращается в ФИФА, и они первым делом попросят предоставить список игр от Немецкого футбольного союза. Он предоставляет и там будет прописан какой-нибудь отборочный матч. Потом его спросят: «Был ли у тебя паспорт РФ?» Если не был, то все. Вот Фернандес, например, не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах», – сказал Прокопец.

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия Ганновер-96 Россия Антон Вальдемар
Комментарии (7)
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Garrincha58
1536922569
хватит уже этих швайнов тащить к нам! зачем тогда нужен ЛИМИТ?
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Skull_Boy
1536925471
Тупые однако юристы и их с каждом годом все больше становится, а там по фигу сколько он матчей провел в официальных турнирах за молодежку, если он за взрослый состав не привлекался никогда, даже в список расширенного состава не проходил, а сейчас дадут ему паспорт и проведет хотя бы за сборную России в Лиге наций хоть 10 секунд и все он русский и нехрен слушать тупого хохла
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acor94
1536927206
А почему узбекам положено российское гражданство? Какое он вообще имеет отношение к нашей стране?
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Отчаянный Пердун
1536927606
Фернандес играл за молодёжные сборные Бразилии и даже за взрослую команду, но в товарищеском матче. Рамиль Шейдаев воспитанник Зенита прошёл все молодёжные сборные России. ПОТОМ получил Азербайджанское гражданство и выступает за сборную Азербайджана. И таких примеров много. Так что пусть юрист не п*здит
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zigbert
1536933674
Не понятно ,почему Черчесов пытается натурализовать иностранцев ,когда у нас есть свои одаренные игроки.
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