Юрист: «Защитник «Ганновера» Антон не имеет права выступать за сборную России»

Спортивный Михаил Прокопец сообщил, что защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права выступать за сборную России.

Ране СМИ сообщили, что РФС и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов хотят натурализовать 22-летнего футболиста, который заигран в официальных матчах за молодежную сборную Германии.

«Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодежную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений. Если не было российского паспорта на тот момент, то все. Что касается смены спортивного гражданства, то в законодательстве РФ ты имеешь право играть за сборную, если ты не потерял право по регламентам ФИФА.

По правилам ФИФА ты не можешь сменить спортивное гражданство, если заигран за молодежку не имея паспорта. Предположим игрок обращается в ФИФА, и они первым делом попросят предоставить список игр от Немецкого футбольного союза. Он предоставляет и там будет прописан какой-нибудь отборочный матч. Потом его спросят: «Был ли у тебя паспорт РФ?» Если не был, то все. Вот Фернандес, например, не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах», – сказал Прокопец.