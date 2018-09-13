Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Локомотив» до последней минуты боролся с другим клубом РПЛ за Хеведеса»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности трансфера защитника Бенедикта Хеведеса прошедшим летом.

    – Взять трансфер Хеведеса в «Локомотив» – к футболисту был настолько тщательный подход со стороны докторов, что он обследовался практически сутки. История его карьеры, его травм была нами тщательно изучена. Не забываем, что он сыграл от звонка до звонка все матчи на чемпионате мира 2014 года, на чемпионате Европы 2016 года, провел за «Шальке-04» более 300 матчей.

    Человек может рассказать нашим молодым игрокам, каково это играть в финалах крупных турниров, как громить Бразилию. Он мог уйти в другой чемпионат, но перешел в Россию. В свою очередь, мы до последней минуты боролись с другим клубом РПЛ за право подписать Хеведеса.

    – Как удалось его уговорить?

    – Все строилось на личном доверии. При этом у футболиста оставались определенные сомнения, но нам удалось их развеять. Да, Эрик Штоффельсхаус его знал уже довольно давно, и убедил игрока, что карьера и жизнь в России, а в особенности в Москве – это нормальный и интересный этап карьеры.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:36

      Кто же этот второй клуб?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 11:41

      Время и игры покажут подписали вы футбольного профи или сбитого лётчика идущего на посадку...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11