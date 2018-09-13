Геркус: «Локомотив» до последней минуты боролся с другим клубом РПЛ за Хеведеса»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности трансфера защитника Бенедикта Хеведеса прошедшим летом.

– Взять трансфер Хеведеса в «Локомотив» – к футболисту был настолько тщательный подход со стороны докторов, что он обследовался практически сутки. История его карьеры, его травм была нами тщательно изучена. Не забываем, что он сыграл от звонка до звонка все матчи на чемпионате мира 2014 года, на чемпионате Европы 2016 года, провел за «Шальке-04» более 300 матчей.

Человек может рассказать нашим молодым игрокам, каково это играть в финалах крупных турниров, как громить Бразилию. Он мог уйти в другой чемпионат, но перешел в Россию. В свою очередь, мы до последней минуты боролись с другим клубом РПЛ за право подписать Хеведеса.

– Как удалось его уговорить?

– Все строилось на личном доверии. При этом у футболиста оставались определенные сомнения, но нам удалось их развеять. Да, Эрик Штоффельсхаус его знал уже довольно давно, и убедил игрока, что карьера и жизнь в России, а в особенности в Москве – это нормальный и интересный этап карьеры.