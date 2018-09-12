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    Овермарс: «Сказал Блинду, что «Аякс» переплатил за него «Манчестер Юнайтед»

    Технический директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что клуб переплатил за защитника Дейли Блинда.

    Футболист перешел в амстердамский клуб из «Манчестер Юнайтед» нынешним летом за 14 миллионов фунтов стерлингов.

    «В принципе, мы заплатили слишком много за Дейли. Но и сам он тоже это знает, потому что я сказал ему об этом.

    Мы очень хотели, чтобы все было в порядке. Для «Аякса» было важно хорошо начать сезон. Поэтому нам пришлось поднять предложение.

    Переход Блинда также был важен для де Лигта, потому что я знал, что Матейсу нравится играть вместе с Дейли за сборную Голландии. Я подумал: теперь ты должен продолжить это в «Аяксе», – сказал Овермарс.

    Источник: Tribalfootball

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    12.09.2018 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 15:11

      Не слишком-то это этично так говорить, особенно на публику.

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