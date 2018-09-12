Овермарс: «Сказал Блинду, что «Аякс» переплатил за него «Манчестер Юнайтед»

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что клуб переплатил за защитника Дейли Блинда.

Футболист перешел в амстердамский клуб из «Манчестер Юнайтед» нынешним летом за 14 миллионов фунтов стерлингов.

«В принципе, мы заплатили слишком много за Дейли. Но и сам он тоже это знает, потому что я сказал ему об этом.

Мы очень хотели, чтобы все было в порядке. Для «Аякса» было важно хорошо начать сезон. Поэтому нам пришлось поднять предложение.

Переход Блинда также был важен для де Лигта, потому что я знал, что Матейсу нравится играть вместе с Дейли за сборную Голландии. Я подумал: теперь ты должен продолжить это в «Аяксе», – сказал Овермарс.