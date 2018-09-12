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    Газинский – о трех результативных передачах: «Надеюсь, я выхожу на новый уровень»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский доволен своими игровыми кондициями на старте сезона.

    «Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить.

    Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира.

    Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в российскую Премьер-лигу», – рассказал Газинский.

    Полузащитник отметился результативными передачами в матчах с «Локомотивом» (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1).

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.09.2018 11:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:26

      За последнее время Газинский прибавил в своем мастерстве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 12 сентября 2018, 12:35

      Ещё одна звезда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 12 сентября 2018, 12:00

      давай дальше продолжай !

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