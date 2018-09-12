Газинский – о трех результативных передачах: «Надеюсь, я выхожу на новый уровень»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский доволен своими игровыми кондициями на старте сезона.

«Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить.

Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира.

Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в российскую Премьер-лигу», – рассказал Газинский.

Полузащитник отметился результативными передачами в матчах с «Локомотивом» (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1).