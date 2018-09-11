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  • «Спартак» продолжает переговоры с Терри. Англичанин просит увеличить зарплату более чем в полтора раза

«Спартак» продолжает переговоры с Терри. Англичанин просит увеличить зарплату более чем в полтора раза

11 сентября 2018, 15:35
42

«Спартак» продолжает переговоры с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри. Сегодня пройдет очередной раунд.

Стороны уже заключили договор по схеме «1+1», но при этом в соглашении присутствует опция отзыва подписей.

В конце прошлой недели 37-летний футболист после медосмотра в римской клинике «Вилла Стюарт» вернулся в Англию, после чего засомневался в правильности переезда в Россию. Московский клуб предложил Терри зарплату около 2 миллионов за период с сентября 2018 по май 2019 года, но игрок хочет больше. Поэтому он просит увеличить общий доход за это время примерно на 1,3-1,4 миллиона.

Представители «Спартака» уже находятся в Англии и во вторник продолжат заниматься урегулированием этого вопроса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (42)
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DimaPermRegi
1536669414
Да гоните его в шею!!!на... он нужен!!!
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slavа0508
1536669567
Ну нет это уже слишком...2 ляма нормальная цена была....для Терри в его возрасте......понимаю что легенда понимаю что футболки раскупать будут....но пора заканчивать переговоры пускай молодёжь будет на подхвате...
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nik55
1536669881
послать по дальше -----пусть свои воспитанники играют
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filosof sparty
1536669946
Наша селекция, сразу видно
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Рубик Докоян
1536670219
Это тот, который говорил, что деньги его не интересуют и он ещё голоден до побед... За фактические 8 месяцев ему предлагают 2 ляма, так он просит почти 3,5. Решать, конечно совету директоров " Спартака", но мне представляется, что это как раз тот случай, когда можно сказать как в моём далёком детстве : " А ху-ху не хо-хо ?...
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oyabun
1536670510
Примерно столько, сколько сейчас выпрашивает Терри, получал Промес. Но он был в расцвете сил и приносил реально большую пользу команде. А тут старый "кот в мешке"... Ну, Федуну видней. Его деньги.
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VVM1964
1536670639
((( Так дела не делаются .
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sobaka120982
1536674111
Основная мотивация это хапнуть российских денег,в прочем за этим все легли сюда едут, если федун поведётся то буду его считать тряпкой и глупцом
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zigbert
1536675168
Становится уже смешно. Пока переговоры еще совсем не закончились ,никто не знает кто сколько просит? Всевозможные слухи ходят косяками. Сериал еще видимо не закончен.
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23RU
1536676412
Терри абсолютно прав требуя более выгодный контракт. И его можно понять - век 37-летнего игрока уж очень короток. Но и СПАРТАКУ не стоит идти на уступки. Не столь важная и необходимая эта сделка. Хочешь больше - гуляй лесом...
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