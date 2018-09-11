«Спартак» продолжает переговоры с Терри. Англичанин просит увеличить зарплату более чем в полтора раза

«Спартак» продолжает переговоры с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри. Сегодня пройдет очередной раунд.

Стороны уже заключили договор по схеме «1+1», но при этом в соглашении присутствует опция отзыва подписей.

В конце прошлой недели 37-летний футболист после медосмотра в римской клинике «Вилла Стюарт» вернулся в Англию, после чего засомневался в правильности переезда в Россию. Московский клуб предложил Терри зарплату около 2 миллионов за период с сентября 2018 по май 2019 года, но игрок хочет больше. Поэтому он просит увеличить общий доход за это время примерно на 1,3-1,4 миллиона.

Представители «Спартака» уже находятся в Англии и во вторник продолжат заниматься урегулированием этого вопроса.