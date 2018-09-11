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    «Спартак» продолжает переговоры с Терри. Англичанин просит увеличить зарплату более чем в полтора раза

    «Спартак» продолжает переговоры с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри. Сегодня пройдет очередной раунд.

    Стороны уже заключили договор по схеме «1+1», но при этом в соглашении присутствует опция отзыва подписей.

    В конце прошлой недели 37-летний футболист после медосмотра в римской клинике «Вилла Стюарт» вернулся в Англию, после чего засомневался в правильности переезда в Россию. Московский клуб предложил Терри зарплату около 2 миллионов за период с сентября 2018 по май 2019 года, но игрок хочет больше. Поэтому он просит увеличить общий доход за это время примерно на 1,3-1,4 миллиона.

    Представители «Спартака» уже находятся в Англии и во вторник продолжат заниматься урегулированием этого вопроса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2018 15:35
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 сентября 2018, 00:21

      В принципе, три ляма быстро отобьются. Ладно, берём. Заверните.)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 сентября 2018, 19:58

      англы все жадные до коликов

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 сентября 2018, 19:24

      Адекватно , но поторговаться надо. 2.5 хватит.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 сентября 2018, 19:09

      Пусть валит в КНР

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 сентября 2018, 18:58

      Хозяин барин просить можно сколько угодно дело за федуней

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 сентября 2018, 18:56

      Закройте тему. Будут теперь мусолить до конца года.
      Генич уже ссыт кипятком

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 11 сентября 2018, 17:44

      Пускай идет в свой чемпионшип за 300 тысяч фунтиков в год пешком ходить!Кто то тут писал(агент его что ли),что деньги для терри не главное,он хочет играть в футбол...После такого выверта переговоры надо сразу сворачивать!!!!

      2
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      Рейтинг: +75

      23RU 11 сентября 2018, 17:33

      Терри абсолютно прав требуя более выгодный контракт. И его можно понять - век 37-летнего игрока уж очень короток.
      Но и СПАРТАКУ не стоит идти на уступки. Не столь важная и необходимая эта сделка. Хочешь больше - гуляй лесом...

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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 11 сентября 2018, 17:29

      Санта-Барбара продолжается ))))

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 11 сентября 2018, 17:13

      Думаю Федун не поведётся, уж больно сомнительная сделка...)))

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