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    «Бенфику» могут исключить из всех турниров на три года за коррупцию

    «Бенфика» может лишиться возможности выступать в каких-либо турнирах в течении трех лет.

    Португальский клуб замешан в крупном коррупционном скандале. Лиссабонцев обвиняют в совершении 30 нарушений закона, в числе которых активная коррупция и дезинформация.

    Если вину «Бенфики» докажут, ей грозит исключение из всех турниров, включая еврокубки, на срок от шести месяцев до трех лет.

    После четырeх туров Примейры команда из Лиссабона лидирует в турнирной таблице. Кроме того, «Бенфика» выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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    06.09.2018 15:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 19:30

      Посмотрим какова будет доказательная база против "Бенфики" в этих тяжких обвинениях и принятое решение.

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 сентября 2018, 18:05

      Больше похоже на очередную утку, источник такой, кому нет абсолютно никакого доверия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 6 сентября 2018, 18:04

      Тогда абсолютно все клубы дисквалифицируйте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:55

      Серьезное обвинение.

      4
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      Рейтинг: +1819

      gor77 6 сентября 2018, 17:24

      Вне зависимости, слухи это или нет, но такое уже было с итальянской "Юностью" - "Juventus"(именно такой перевод!). 2004 или 2005 год. Надо уточнить!
      Будем ждать развития событий.

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 сентября 2018, 16:18

      Под лидеров любят "копать"

      0
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

      -12
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 сентября 2018, 15:52

      Думаю до исключения из всех турниров (то есть закрытие ) конечно не дойдёт максимум могут отправить в низшие дивизионы , как это например было с Юве.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 сентября 2018, 15:45

      The Sun. и этим все сказано !

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 сентября 2018, 15:45

      исключайте исключайте, тогда португальцы еще лет 5 не будут конкурентами в рейтинге УЕФА России. Еще ПСЖ по финансовому фейрплей грохните на пару лет (наивно конечно, бабки и коррупция все решит) тогда и на Францию мона будет замахнуться ))

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