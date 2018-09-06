«Бенфику» могут исключить из всех турниров на три года за коррупцию

«Бенфика» может лишиться возможности выступать в каких-либо турнирах в течении трех лет.

Португальский клуб замешан в крупном коррупционном скандале. Лиссабонцев обвиняют в совершении 30 нарушений закона, в числе которых активная коррупция и дезинформация.

Если вину «Бенфики» докажут, ей грозит исключение из всех турниров, включая еврокубки, на срок от шести месяцев до трех лет.

После четырeх туров Примейры команда из Лиссабона лидирует в турнирной таблице. Кроме того, «Бенфика» выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.