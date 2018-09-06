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  • Ракитич: «Модрич – лучший игрок в мире. Кто ему завидует, пусть умрет от зависти»

Ракитич: «Модрич – лучший игрок в мире. Кто ему завидует, пусть умрет от зависти»

6 сентября 2018, 01:55
9

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об игре хавбека «Реала» Луке Модриче.

«Лука – тяжелое орудие в Примере. В этом году он был лучшим игроком мира, хорваты очень гордятся им. Я надеюсь, он получит приз, потому что он заслуживает его.

Кто завидует Луке, пусть умрет от зависти! Я горд им и буду счастлив за него так же, как если бы сам выиграл эти награды.

Мы вместе в сборной 11 лет, прошли через многое. Я люблю его, как брата. Я счастлив, что он остался в сборной, не знаю, каким бы было мое решение, если бы он завершил международную карьеру», – сказал Ракитич.

Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Хорватия Ракитич Иван Модрич Лука
Комментарии (9)
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DeStar
1536188520
Ясно, получишь нагоняй от барсы и от месси в частности) бесстрашный)
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Александр ЗА
1536204556
Да
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Garrincha58
1536205322
Лука отличный командный игрок, но извините не лучший в мире
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A-Den
1536205610
А как же Месси?
Ответить
пряник929
1536207769
Модрич проще хлыща Кена-Роналду,Месси зазвездившийся ...
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калач
1536231555
если нашампуненый не приедет на награждение то Модрич выиграл
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zigbert
1536235638
Два друга и одновременно два врага.
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