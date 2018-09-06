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    Ракитич: «Модрич – лучший игрок в мире. Кто ему завидует, пусть умрет от зависти»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об игре хавбека «Реала» Луке Модриче.

    «Лука – тяжелое орудие в Примере. В этом году он был лучшим игроком мира, хорваты очень гордятся им. Я надеюсь, он получит приз, потому что он заслуживает его.

    Кто завидует Луке, пусть умрет от зависти! Я горд им и буду счастлив за него так же, как если бы сам выиграл эти награды.

    Мы вместе в сборной 11 лет, прошли через многое. Я люблю его, как брата. Я счастлив, что он остался в сборной, не знаю, каким бы было мое решение, если бы он завершил международную карьеру», – сказал Ракитич.

    Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

    Источник: Goal.com

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    06.09.2018 01:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:07

      Два друга и одновременно два врага.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 6 сентября 2018, 13:59

      если нашампуненый не приедет на награждение то Модрич выиграл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 сентября 2018, 07:22

      Модрич проще хлыща Кена-Роналду,Месси зазвездившийся ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 6 сентября 2018, 06:46

      А как же Месси?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2018, 06:42

      Лука отличный командный игрок, но извините не лучший в мире

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 сентября 2018, 06:29

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 сентября 2018, 02:02

      Ясно, получишь нагоняй от барсы и от месси в частности) бесстрашный)

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man > DeStar 6 сентября 2018, 03:33

      Да не получит. Всем известно, что они с Модричем ближайшие друзья

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > levon_man 6 сентября 2018, 14:21

      ну я шучу) просто редко подобное услышать можно от игрока реала или барсы

      0
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