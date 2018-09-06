Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об игре хавбека «Реала» Луке Модриче.

«Лука – тяжелое орудие в Примере. В этом году он был лучшим игроком мира, хорваты очень гордятся им. Я надеюсь, он получит приз, потому что он заслуживает его.

Кто завидует Луке, пусть умрет от зависти! Я горд им и буду счастлив за него так же, как если бы сам выиграл эти награды.

Мы вместе в сборной 11 лет, прошли через многое. Я люблю его, как брата. Я счастлив, что он остался в сборной, не знаю, каким бы было мое решение, если бы он завершил международную карьеру», – сказал Ракитич.

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