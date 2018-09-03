Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

Нападающий Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии), полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и форвард Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) вошли в финальную тройку претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.
Португалец, хорват и египтянин ранее также претендовали на приз лучшему игроку года по версии УЕФА. Победу одержал Модрич.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.
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Источник: ФИФА