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  • Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

3 сентября 2018, 16:34
19

Нападающий Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии), полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и форвард Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) вошли в финальную тройку претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Португалец, хорват и египтянин ранее также претендовали на приз лучшему игроку года по версии УЕФА. Победу одержал Модрич.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Португалия Ювентус Египет Ливерпуль Хорватия Роналду Криштиану Модрич Лука Салах Мохамед
Комментарии (19)
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justozavr
1535981826
Модрич победит наверное
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hevbn 28
1535982785
То что называется по справедливости этот приз , а так же и "золотой мяч" должен получить Модрич он его по настоящему заслужил и этим календарным годом ,да и вообще всей карьерой.
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vladimir-7
1535984316
М. Салаху в этом споре на награду делать нечего, а приз лучшему игроку года отдадут Л. Модричу.
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dinar7777dinar
1535985213
модричу ! кристина пусть истерит !
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Алексей новый
1535991848
Все болеем за Салаха!!!
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Avaretz
1535993948
Недавно писал что должен выиграть Модрич, но Модрич уже взял одну награду ща должен Салах получить
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ivanthebest
1535993985
Вот не знаю, Модрич, конечно крутой игрок и год у него был хороший и всё такое, но по мне - он взял приз УЕФА, лишь потому, что просто всем надоели Месси и Роналду. Все уже просто цепляются за любую возможность отдать приз кому-то другому, лишь бы не этой "сладкой" парочке. Так было и с Рибери, и с Нойером, и с Гризманном, и с Неймаром. Сейчас вот Модрич подоспел. Я рад за Модрича, но давайте объективно посмотрим на факты. Чисто индивидуально, а это индивидуальная награда как ни крути, у Модрича это был не лучший сезон в плане его игры. За клуб он отыграл хорошо, на своём уровне, но не супер как. К тому же, он сыграл чуть больше половины матчей, это тоже показательно. Далее в ЛЧ, он не был движущей силой Реала, да играл на своём уровне, но не больше. Роналду, Марсело, Рамос, Навас, сделали для победы Реала в ЛЧ куда больше, если смотреть на все вещи объективно. Далее, на чемпионате мира он отыграл чуть лучше, чем сезон в Реале, но не суперкак. У Хорватов была отличная команда, именно команда и в ней можно выделить многих игроков и также не стоит забывать о турнирной сетке, которая была очень хорошей. Опять же, это не умаляет заслуг Модрича, но! Начнём с награды УЕФА - это награда за клубный европейский турнир!!! Европейский и клубный главные слова, т.к. ЧЕ не было. В нём объективно Модрич не был лучшим. Салах был фееричен и сделал сверхрывок в развитии, Рон тащил Реал к победе и установил сумасшедший рекорд по забитым мячам в ЛЧ. Т.к. главный турнир для УЕФА это ЛЧ - награда по логике должна была достаться игроку команды победительнице кто был в ней лучшим и был лучшим в турнире индивидуально. По всем параметрам лучше был Рон. Значит, по логике, награда должна была идти ему. Но, она ушла Модричу. Где логика? Это ярко показывает то, что все просто уцепились за возможность дать награду кому-то другому, ибо до..бали. Мне тоже наскучила пара Месси и Рон, но нужно быть объективными и стадом не бежать когда кто-то крикнул "Модрич!" Также кричали "Гризманн!", "Нойер!" и все бежали стадом! По награде ФИФА, это уже другая история, здесь берутся все турниры за сезон и главный из них чемпионат мира. Но, что мы видим? По логике, награда должна доставаться лучшему игроку чемпионов мира, который отыграл сезон на уровне. Но где сейчас тот же Гризманн??? Что ж вы не кричите? А ведь он взял и ЧМ и европейский трофей (даже 2 трофея учитывая суперкубок) и в целом по сезону был довольно хорош. Но, у нас же есть Модрич, о котором кто-то проп..здел на радио и на тв. А ведь он не взял ЧМ в отличии от Гризманна, которого нет даже в тройке. Вот и все расклады.
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Александр52
1536008482
Месси лучше всех и он это уже доказал.
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Vistavas
1536038032
Все хороши, однако объективно Рони был лучше Салаха и Модрича. Победы желаю всем )
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zigbert
1536055429
Модрич конечно достоин ,но два титула ему не дадут.
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