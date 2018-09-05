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    Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии

    Селекционер и экс-футболист киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

    «Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб!

    Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с «Астаной».

    Удачи тебе, Огнен!» – написал журналист украинского журнала «Футбол» Андрей Шахов в фейсбуке.

    На чемпионате мира-2018 Вукоевич был дисквалифицирован после публикации видеозаписи с Домагоем Видой, когда хорватский защитник сказал «слава Украине» по окончании матча 1/4 финала со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3).

    Источник: Facebook.com

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    05.09.2018 09:06
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