Селекционер и экс-футболист киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб!

Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с «Астаной».

Удачи тебе, Огнен!» – написал журналист украинского журнала «Футбол» Андрей Шахов в фейсбуке.

На чемпионате мира-2018 Вукоевич был дисквалифицирован после публикации видеозаписи с Домагоем Видой, когда хорватский защитник сказал «слава Украине» по окончании матча 1/4 финала со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3).