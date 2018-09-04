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    Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А. Отрыв от второго места – 21,5 миллиона

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.

    Португалец – самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Своего ближайшего преследователя по этому показателю, форварда «Милана» Гонсало Игуаина, он опережает на 21,5 миллиона.

    Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии партнер Роналду по команде Пауло Дибала – его зарплата составляет 7 миллионов за сезон.

    Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов Серии А:

    1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 миллион евро

    2. Гонсало Игуаин («Милан») – 9,5

    3. Пауло Дибала («Ювентус») – 7

    4. Миралем Пьянич («Ювентус») – 6,5

    5. Дуглас Коста («Ювентус») – 6

    6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 6

    7. Леонардо Бонуччи («Ювентус») – 5,5

    8. Эмре Джан («Ювентус») – 5

    9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,6

    10 Мауро Икарди («Интер») – 4,5

    11. Раджа Наингголан («Интер») – 4,5

    12. Эдин Джеко («Рома») – 4,5

    13. Иван Перишич («Интер») – 4

    14. Сами Хедира («Ювентус») – 4

    15. Марио Манджукич («Ювентус») – 4

    16. Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 4

    17. Блейз Матюиди («Ювентус») – 4

    18. Хуан Куадрадо («Ювентус») – 4

    19. Войцех Щесны («Ювентус») – 4

    20. Дрис Мертенс («Наполи») – 4

    Источник: Football Italia

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    04.09.2018 13:14
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 сентября 2018, 20:08

      Если инфа подтвердится , что Маркизио в "Зените" будет получать около 6 млн. евро годовых, то он будет третьим после Роналду и Игуаина по годовому доходу среди футболистов в Италии с учётом налога на физических лиц. У нас он 13%, а в Италии 43 %.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 20:55

      Но уже есть инфа и про 3,5 ляма которую я предсказывал. Осталось угадать подъёмные и пусть наливают... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 21:07

      Олег, откуда у тебя всегда такой точный инсайд по зениту? уж не с Орловым дружбу завёл?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 21:14

      Только мои предположения на основе опыта и знаний. Ну и просматриваю много сайтов. Я с Орловым за 2 км не присяду, а не то, чтобы дружбу водить. Трепло публичное которых поискать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 21:21

      факт!
      это как губерниев к биатлону примазался, так и гена к зениту) а по сути оба своим фейсом торгуют, эксплуатируя бренд

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 21:23

      Но, Губерниев, хоть что-то знает про биатлон, интересуется, владеет историей биатлона. Можешь поверить мне на слово я биатлон хорошо знаю. А Гена балабол волею случая попавший в этот цех. Потом начал учиться, преподавать, зав. кафедрой был. Выскочу в булочную на 10 минут, девчонки мне должны были оставить французские багеты с сыром, луком и зеленью к красному вину.)))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 21:25

      святое дело..)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 21:54

      Только у них сейчас появился французский пекарь и стал делать мини багеты. А когда был ЧМ я к ним выбегал в 21-30, они в соседнем доме и покупал большие из пшеничной муки и ржаной. После 21-30 у них 40% скидка на хлеб, булки, всякую выпечку и сладости. А на вчерашний хлеб 50%. Вот я утром зашёл и купил два многозернового хлеба с черносливом, льняными и подсолнечным семечками и ещё с чем-то. Очень вкусный хлеб, тем более, что его надо есть вчерашний или 2-х дневный, а не свежий. Это совет знающего врача специалиста в питании. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 22:50

      французский пекарь? Путин всё таки нашёл работу для Саркози )

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 23:04

      Да их тут навалом по разным ресторанам и кафе. Но мне эти мини багеты не понравились. Сейчас пробу снимаю под испанскую Риоху резерва 2013г. Coto de imaz. Наши спецы пекут лучше, хрустящие с корочкой, откусишь и пока весь не съешь не оторвёшься. А эти пусть Саркози вместо круассанов жуёт.)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 23:08

      с приездом французских поваров в питер, лягушки квакают всё тише и теше)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 23:11

      Они теперь в область перебрались на спец. откорм, а наши как сверчки в деревне теперь голос подают...

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 23:20

      до завтра Олег! пойду провалюсь в небытие )

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 сентября 2018, 23:22

      Да завтра. Спокойной ночи, Андрюша .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 сентября 2018, 19:39

      Полный ноль)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 18:33

      Трудно стать таким как Роналду ,но стремиться к этому надо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 сентября 2018, 15:02

      Самым высокооплачиваемым игроком является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 31 миллион евро.
      Все его. Очень рады. Учитесь, как надо ЗАШИБАТЬ.
      По окончании сезона подсчитаем голы и сделаем выводы, а стоила ли ювентовская овчинка роналдувской выделки.
      Пока ни одного гола не забил за свой новый клуб.
      Вот вам цена вопроса.
      Главное выбить большие деньги, а там и трава не расти.
      "Солдат спит", а деньги исправно капают в карман.
      Желаем Роналду больших футбольных успехов.
      Это вам не Испания, где Роналду исправно забивал.
      В Италии Роналду не забалует голами, где ему придётся ТУГО.
      Они быстро поставят Роналду на место и снизят его результативность.
      С голами у Роналду большие проблемы, а с деньгами нет.
      Ноу проблемс!
      Учитесь играть без денежных проблем, а голы пусть забивает Пушкин.

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      Рейтинг: +617

      nelez > amazonaws 4 сентября 2018, 21:08

      Футбол это бизнес. Юве выиграл от приобретение Роналду. Купили его за 105 миллионов. В первой же недели от продажи Ювентуссой майки с надписью Роналдо под номером 7 заработали больше 60 миллионова с рекламы около 50 миллионов. Так что Юве в первой же недели вернул себе денги потраченные на покупку Роналду.
      Такие футболисты как Роналдо , Месси , Бейл , Иньеста и т.п. бренды. Даже при плохой игре они приносят доходы.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 сентября 2018, 14:28

      2,5 лярда деревянных в год коту под хвост! Смолов и в правду всплакнул, почувствовав себя нищебродом.

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 4 сентября 2018, 14:12

      с учетом трансфера роналду обойдется юве в ближайшие 3 года 112+64,5=176,5. И это только один игрок!!!!! 0_о

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > talgatnurzhanov2006 4 сентября 2018, 14:24

      интересно почему ты написал 3 года, а зп посчитал как за 2, 112+ 93

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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > talgatnurzhanov2006 4 сентября 2018, 14:25

      а, это ты РАЗНИЦУ трех лет посчитал) 21.5 *3, ты ж всю зп считай) 31*3)

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      Рейтинг: +183

      artydoc 4 сентября 2018, 14:09

      Вот это зарплату ему его заднеприводные братья обеспечили!!! Давай Кристина отрабатывай теперь в прямом и переносном смысле.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 сентября 2018, 14:00

      ну хоть гедето лучший))))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 13:37

      фёдор смолов снова почувствовал себя нищим

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