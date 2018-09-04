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  • Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А. Отрыв от второго места – 21,5 миллиона

Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А. Отрыв от второго места – 21,5 миллиона

4 сентября 2018, 13:14
45

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.

Португалец – самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Своего ближайшего преследователя по этому показателю, форварда «Милана» Гонсало Игуаина, он опережает на 21,5 миллиона.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии партнер Роналду по команде Пауло Дибала – его зарплата составляет 7 миллионов за сезон.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов Серии А:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 миллион евро

2. Гонсало Игуаин («Милан») – 9,5

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 7

4. Миралем Пьянич («Ювентус») – 6,5

5. Дуглас Коста («Ювентус») – 6

6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 6

7. Леонардо Бонуччи («Ювентус») – 5,5

8. Эмре Джан («Ювентус») – 5

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,6

10 Мауро Икарди («Интер») – 4,5

11. Раджа Наингголан («Интер») – 4,5

12. Эдин Джеко («Рома») – 4,5

13. Иван Перишич («Интер») – 4

14. Сами Хедира («Ювентус») – 4

15. Марио Манджукич («Ювентус») – 4

16. Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 4

17. Блейз Матюиди («Ювентус») – 4

18. Хуан Куадрадо («Ювентус») – 4

19. Войцех Щесны («Ювентус») – 4

20. Дрис Мертенс («Наполи») – 4

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Милан Рома Интер Наполи Игуаин Гонсало Джеко Эдин Роналду Криштиану Матюиди Блейз Хедира Сами Кьеллини Джорджо Пьянич Миралем Манджукич Марио Куадрадо Хуан Бонуччи Леонардо Перишич Иван Коста Дуглас Инсинье Лоренцо Наингголан Раджа Мертенс Дрис Щесны Войцех Джан Эмре Дибала Пауло Икарди Мауро Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (45)
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Project Бабангида
1536057470
фёдор смолов снова почувствовал себя нищим
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овертайм
1536058805
ну хоть гедето лучший))))
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artydoc
1536059372
Вот это зарплату ему его заднеприводные братья обеспечили!!! Давай Кристина отрабатывай теперь в прямом и переносном смысле.
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talgatnurzhanov2006
1536059549
с учетом трансфера роналду обойдется юве в ближайшие 3 года 112+64,5=176,5. И это только один игрок!!!!! 0_о
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Caniggia
1536060488
2,5 лярда деревянных в год коту под хвост! Смолов и в правду всплакнул, почувствовав себя нищебродом.
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amazonaws
1536062542
Самым высокооплачиваемым игроком является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 31 миллион евро. Все его. Очень рады. Учитесь, как надо ЗАШИБАТЬ. По окончании сезона подсчитаем голы и сделаем выводы, а стоила ли ювентовская овчинка роналдувской выделки. Пока ни одного гола не забил за свой новый клуб. Вот вам цена вопроса. Главное выбить большие деньги, а там и трава не расти. "Солдат спит", а деньги исправно капают в карман. Желаем Роналду больших футбольных успехов. Это вам не Испания, где Роналду исправно забивал. В Италии Роналду не забалует голами, где ему придётся ТУГО. Они быстро поставят Роналду на место и снизят его результативность. С голами у Роналду большие проблемы, а с деньгами нет. Ноу проблемс! Учитесь играть без денежных проблем, а голы пусть забивает Пушкин.
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zigbert
1536075234
Трудно стать таким как Роналду ,но стремиться к этому надо.
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Жёлто-синий
1536079194
Полный ноль)
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Рубик Докоян
1536080897
Если инфа подтвердится , что Маркизио в "Зените" будет получать около 6 млн. евро годовых, то он будет третьим после Роналду и Игуаина по годовому доходу среди футболистов в Италии с учётом налога на физических лиц. У нас он 13%, а в Италии 43 %.
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