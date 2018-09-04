Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А. Отрыв от второго места – 21,5 миллиона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.

Португалец – самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Своего ближайшего преследователя по этому показателю, форварда «Милана» Гонсало Игуаина, он опережает на 21,5 миллиона.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии партнер Роналду по команде Пауло Дибала – его зарплата составляет 7 миллионов за сезон.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов Серии А:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 миллион евро

2. Гонсало Игуаин («Милан») – 9,5

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 7

4. Миралем Пьянич («Ювентус») – 6,5

5. Дуглас Коста («Ювентус») – 6

6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 6

7. Леонардо Бонуччи («Ювентус») – 5,5

8. Эмре Джан («Ювентус») – 5

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,6

10 Мауро Икарди («Интер») – 4,5

11. Раджа Наингголан («Интер») – 4,5

12. Эдин Джеко («Рома») – 4,5

13. Иван Перишич («Интер») – 4

14. Сами Хедира («Ювентус») – 4

15. Марио Манджукич («Ювентус») – 4

16. Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 4

17. Блейз Матюиди («Ювентус») – 4

18. Хуан Куадрадо («Ювентус») – 4

19. Войцех Щесны («Ювентус») – 4

20. Дрис Мертенс («Наполи») – 4