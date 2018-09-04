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  • Месси: «Меня удивило решение Роналду. Не мог представить его не в «Реале»

Месси: «Меня удивило решение Роналду. Не мог представить его не в «Реале»

4 сентября 2018, 00:31
14

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

«Очевидно, что «Реал» – один из лучших клубов мира, у них отличная команда. Но уход Криштиану делает их не такими сильными.

«Ювентус» стал фаворитом в Лиге чемпионов, так как команда уже прибавила с его приходом. Меня удивило его решение, я не мог представить его не в «Реале» и трансфер в «Ювентус». Слышал о многих командах, но о «Ювентусе» меньше всего. Это хороший клуб», – сказал Месси.

Роналду перешел в «Ювентус» в межсезонье. Контракт рассчитан на четыре года.

Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Реал Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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ProstoPolzovatel
1536012174
Ну что, феномен...ты теперь один на весь чемпионат...тебе Примеру и тащить)))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1536014292
Лёва заскучал без корифана.
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Лошак
1536032051
Рон в любом чемпионате заиграет. А Месси без уэсок и алавесов полный ноль.
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МВС
1536032923
А есть ли такие,кого это не удивило?еще более удивительное—срок контракта.
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gladkovkolya
1536036177
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://utka.su/4qN1L
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richi
1536045207
Наверное, когда то не мог представить Роналду не в МЮ.
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ItalianFootball
1536045994
Иногда лидеру нужно покидать теплое и насиженное место за новым вызовом иначе начинаешь стагнировать - привет не попавшему в тройку лучших.
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DeStar
1536060170
жаль, что месси не порадует нас другим клубом, все -таки. посмотреть было бы очень интересно.. роналду уже не оч, и возраст, и в мю его видели, месси, может .. не знаю, в наполи ? было бы круто)
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zigbert
1536069365
Неожиданно это было для всех. Но что случилось, то случилось.
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