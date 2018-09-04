Месси: «Меня удивило решение Роналду. Не мог представить его не в «Реале»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

«Очевидно, что «Реал» – один из лучших клубов мира, у них отличная команда. Но уход Криштиану делает их не такими сильными.

«Ювентус» стал фаворитом в Лиге чемпионов, так как команда уже прибавила с его приходом. Меня удивило его решение, я не мог представить его не в «Реале» и трансфер в «Ювентус». Слышал о многих командах, но о «Ювентусе» меньше всего. Это хороший клуб», – сказал Месси.

Роналду перешел в «Ювентус» в межсезонье. Контракт рассчитан на четыре года.

Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?