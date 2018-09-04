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    Месси: «Меня удивило решение Роналду. Не мог представить его не в «Реале»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

    «Очевидно, что «Реал» – один из лучших клубов мира, у них отличная команда. Но уход Криштиану делает их не такими сильными.

    «Ювентус» стал фаворитом в Лиге чемпионов, так как команда уже прибавила с его приходом. Меня удивило его решение, я не мог представить его не в «Реале» и трансфер в «Ювентус». Слышал о многих командах, но о «Ювентусе» меньше всего. Это хороший клуб», – сказал Месси.

    Роналду перешел в «Ювентус» в межсезонье. Контракт рассчитан на четыре года.

    Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?

    Источник: Marca

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    04.09.2018 00:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:56

      Неожиданно это было для всех. Но что случилось, то случилось.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 сентября 2018, 14:22

      жаль, что месси не порадует нас другим клубом, все -таки. посмотреть было бы очень интересно.. роналду уже не оч, и возраст, и в мю его видели, месси, может .. не знаю, в наполи ? было бы круто)

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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 4 сентября 2018, 14:37

      Месси за 3 рубля не поедет в условный Китай. Также как не будет ботоксом обкалываться

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > калач 4 сентября 2018, 15:12

      а где я говорил про китай и какие-то 3 рубля)

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 сентября 2018, 10:26

      Иногда лидеру нужно покидать теплое и насиженное место за новым вызовом иначе начинаешь стагнировать - привет не попавшему в тройку лучших.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 4 сентября 2018, 10:13

      Наверное, когда то не мог представить Роналду не в МЮ.

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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://utka.su/4qN1L

      -4
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      Рейтинг: +1364

      МВС 4 сентября 2018, 06:48

      А есть ли такие,кого это не удивило?еще более удивительное—срок контракта.

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      Рейтинг: +161

      Лошак 4 сентября 2018, 06:34

      Рон в любом чемпионате заиграет. А Месси без уэсок и алавесов полный ноль.

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      Рейтинг: -130

      калач > Лошак 4 сентября 2018, 11:33

      шо там Рон забил много уже в сериале?

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      Рейтинг: +161

      Лошак > калач 4 сентября 2018, 12:58

      А ты сомневаешься, что забьёт? Хотя, я Юве не приветствую.

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      Рейтинг: -130

      калач > Лошак 4 сентября 2018, 14:39

      ну так и Черышев забивает иногда

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 сентября 2018, 01:38

      Лёва заскучал без корифана.

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 сентября 2018, 01:02

      Ну что, феномен...ты теперь один на весь чемпионат...тебе Примеру и тащить)))

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