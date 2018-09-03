Агент: «Уход Промеса – весомая потеря для российского чемпионата»

Потерей назвать трудно. А то что Промес обогатил наш чемпионат - пожалуй да.
Футбольный агент Шандор Варга считает серьезной потерей для всего российского чемпионата уход полузащитника Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью».
«Промес – такой футболист, который способен заиграть в любом европейском чемпионате. Он переехал в более сильный чемпионат, и для него это прогресс.
Конечно, для российского чемпионата это весомая потеря. РПЛ покинул один из самых ярких футболистов», – сказал Варга.
Голландец накануне дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену.