Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Уход Промеса – весомая потеря для российского чемпионата»

    Футбольный агент Шандор Варга считает серьезной потерей для всего российского чемпионата уход полузащитника Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью».

    «Промес – такой футболист, который способен заиграть в любом европейском чемпионате. Он переехал в более сильный чемпионат, и для него это прогресс.

    Конечно, для российского чемпионата это весомая потеря. РПЛ покинул один из самых ярких футболистов», – сказал Варга.

    Голландец накануне дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:32

      Потерей назвать трудно. А то что Промес обогатил наш чемпионат - пожалуй да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 16:49

      Никакой потери -- других хватает !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2018, 16:37

      Скорее да чем нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 12:04

      это так, но что поделаешь. игроки приходят и уходят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 3 сентября 2018, 10:27

      Промес не Вагнер и не Халк, в евро кубках результат не делал, в крупных матчах сдувался. Не велика потеря

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      dimag > RotBerg 3 сентября 2018, 11:36

      Полностью согласен.Для спама - потеря однозначно.Но причем тут весь российский чемпионат? Вы правы - уходили игроки и получше, но мы все равно играем в футбол, даже на ЧМ в грязь лицом не ударили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 сентября 2018, 09:35

      За деньги - это не потеря. Это продажа )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11