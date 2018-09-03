Агент: «Уход Промеса – весомая потеря для российского чемпионата»

Футбольный агент Шандор Варга считает серьезной потерей для всего российского чемпионата уход полузащитника Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью».

«Промес – такой футболист, который способен заиграть в любом европейском чемпионате. Он переехал в более сильный чемпионат, и для него это прогресс.

Конечно, для российского чемпионата это весомая потеря. РПЛ покинул один из самых ярких футболистов», – сказал Варга.

Голландец накануне дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену.