Президент «Ахмата»: «Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поблагодарил за работу в клубе на протяжении пяти лет Игоря Ледяхова, который подал в отставку после победного матча шестого тура с «Уфой» (2:1).

«Почти пять лет с небольшим перерывом Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова.

В то же время в определенный период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительным результатами и по другим причинам.

От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего.

Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов», – сказал Даудов.

После шесть туров «Ахмат» занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.