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    РПЛ. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили

    Сегодня в матче шестого тура РПЛ красноярский «Енисей» в Тюмени на стадионе «Геолог» принимал тульский «Арсенал».

    Встреча завершилась без забитых мячей.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Торбинский, Комолов (Гавазай, 74), Зотов, Костюков, Огуде, Обрадович (Саркисов, 31).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.

    Предупреждения: Огуде, 77; Торбинский, 90+4 – Костадинов, 65; Денисов, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 15:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:12

      Обоим пора в ФНЛ или пониже.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 сентября 2018, 00:04

      слабовато начал сезон Арсенал.... видно с марта его тянул вверх только Дзюба.....

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 18:43

      Могли бы и не играть. Расписали бы по очку и не тратились на переезды. Из-за таких билет куда надо не купишь!

      0
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---
      http://blogdk.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 сентября 2018, 16:41

      Унылое было зрелище, а что можно ожидать от амкаровских , у которых ни флага ни родины, тем более играют не в Красноярске , не для своих болельщиков , а так ,по инерции, лишь бы деньги заработать.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 сентября 2018, 15:58

      Скучновато однако.....одно порадовало в этом матче ставка моя сыграла выиграл 15000 тыс рубликов....

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > sssrspartak 2 сентября 2018, 17:12

      Спортбет

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