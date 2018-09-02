РПЛ. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили

Сегодня в матче шестого тура РПЛ красноярский «Енисей» в Тюмени на стадионе «Геолог» принимал тульский «Арсенал».

Встреча завершилась без забитых мячей.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Торбинский, Комолов (Гавазай, 74), Зотов, Костюков, Огуде, Обрадович (Саркисов, 31).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Огуде, 77; Торбинский, 90+4 – Костадинов, 65; Денисов, 70.

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