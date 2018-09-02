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РПЛ. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили

2 сентября 2018, 15:55
7

Сегодня в матче шестого тура РПЛ красноярский «Енисей» в Тюмени на стадионе «Геолог» принимал тульский «Арсенал».

Встреча завершилась без забитых мячей.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Торбинский, Комолов (Гавазай, 74), Зотов, Костюков, Огуде, Обрадович (Саркисов, 31).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Огуде, 77; Торбинский, 90+4 – Костадинов, 65; Денисов, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей Арсенал
Комментарии (7)
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slavа0508
1535893116
Скучновато однако.....одно порадовало в этом матче ставка моя сыграла выиграл 15000 тыс рубликов....
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нейтральныйкакникто
1535895718
Унылое было зрелище, а что можно ожидать от амкаровских , у которых ни флага ни родины, тем более играют не в Красноярске , не для своих болельщиков , а так ,по инерции, лишь бы деньги заработать.
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uvarokarim
1535900632
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://blogdk.2sms.ru
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prezent2017
1535903018
Могли бы и не играть. Расписали бы по очку и не тратились на переезды. Из-за таких билет куда надо не купишь!
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пряник929
1535922294
слабовато начал сезон Арсенал.... видно с марта его тянул вверх только Дзюба.....
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Фотон
1535944375
Обоим пора в ФНЛ или пониже.
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