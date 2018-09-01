Медведев: «Перейдя в «Локомотив», я выиграл в деньгах. Каждый хочет зарабатывать больше и жить хорошо»

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев рассказал о переходе из «Ростова», который состоялся прошлым летом. Голкипер, будучи ростовчанином, установил рекордную сухую серию чемпионата страны.

«Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить.

Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо», – сказал игрок.

В прошлом сезоне Медведев провел за «Локомотив» два матча в РПЛ.