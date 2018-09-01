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  • Медведев: «Перейдя в «Локомотив», я выиграл в деньгах. Каждый хочет зарабатывать больше и жить хорошо»

Медведев: «Перейдя в «Локомотив», я выиграл в деньгах. Каждый хочет зарабатывать больше и жить хорошо»

1 сентября 2018, 08:16
14

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев рассказал о переходе из «Ростова», который состоялся прошлым летом. Голкипер, будучи ростовчанином, установил рекордную сухую серию чемпионата страны.

«Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить.

Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо», – сказал игрок.

В прошлом сезоне Медведев провел за «Локомотив» два матча в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Медведев Никита
Комментарии (14)
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Челнинец
1535779867
Главная причина в Российском футболе, футболисты не хотят играть им надо бабло, и поэтому уровень футбола такой, им важнее карманы набить а играть им не так важно!
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Полная Канистра
1535781082
наш компот премьер мин. так не считает Больше их ни кто не должен получать
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Рубик Докоян
1535781143
Лучше на первоисточнике прочитать большое с ним интервью. Парень во многом здраво рассуждает и не только о деньгах.
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prezent2017
1535781255
За большие бабки на лавке сидеть. Ну и психология победителя!
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Zly
1535782681
Еще один закончил с футболом
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fanchik
1535784551
Для болельщиков интересен футболист который добросовестно играет, зарабатывая деньги на жизнь и радуя своих зрителей. И совсем не интересен футболист сидящий на лавке с хорошей зарплатой условно "губящий свою карьеру"ради денег, вызывая не понимание многих.В контрактах должно быть играешь - получаешь,не играешь извини довольствуйся малым.
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Рубик Докоян
1535788333
Для моралистов : Сколько вратарей в заявке у клуба и сколько может выходить играть на футбольное поле ? Сколько вратарей просидело за Акинфеевым в ЦСКА и сколько ещё просидит ?... Это не та позиция в команде, что можно пробовать и экспериментировать с воротниками в рамке. Играет сильнейший, остальные тренируются, изредка выходят на замену, участвуют в играх со слабейшими командами ( у нас чаще всего в играх 1/16,1/8 финала Кубка ) и всегда должны быть готовы заменить заболевшего или травмированного основного вратаря.
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1bear
1535790971
...молодец,футбол футболом,а достаток в семье - главное !!!
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OfaZavr
1535791452
в чем-то выиграл а вот в чем-то проиграл. но видимо он не особо переживает по этому поводу.
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zigbert
1535809152
Если его все устраивает то нет и вопросов.
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