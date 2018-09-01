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    Медведев: «Перейдя в «Локомотив», я выиграл в деньгах. Каждый хочет зарабатывать больше и жить хорошо»

    Вратарь «Локомотива» Никита Медведев рассказал о переходе из «Ростова», который состоялся прошлым летом. Голкипер, будучи ростовчанином, установил рекордную сухую серию чемпионата страны.

    «Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить.

    Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо», – сказал игрок.

    В прошлом сезоне Медведев провел за «Локомотив» два матча в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 08:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 16:39

      Если его все устраивает то нет и вопросов.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 11:44

      в чем-то выиграл а вот в чем-то проиграл. но видимо он не особо переживает по этому поводу.

      5
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 сентября 2018, 11:36

      ...молодец,футбол футболом,а достаток в семье - главное !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 1 сентября 2018, 11:11

      Ты потерялся как игрок!!! Бердыев уже нашёл молодого вратаря на замену. А ты отсидишь свой контракт а дальше неизвестность. Нужно было переходить в Монако. Тобой интересовались там.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 сентября 2018, 10:52

      Для моралистов : Сколько вратарей в заявке у клуба и сколько может выходить играть на футбольное поле ? Сколько вратарей просидело за Акинфеевым в ЦСКА и сколько ещё просидит ?... Это не та позиция в команде, что можно пробовать и экспериментировать с воротниками в рамке. Играет сильнейший, остальные тренируются, изредка выходят на замену, участвуют в играх со слабейшими командами ( у нас чаще всего в играх 1/16,1/8 финала Кубка ) и всегда должны быть готовы заменить заболевшего или травмированного основного вратаря.

      7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 сентября 2018, 09:49

      Для болельщиков интересен футболист который добросовестно играет, зарабатывая деньги на жизнь и радуя своих зрителей. И совсем не интересен футболист сидящий на лавке с хорошей зарплатой условно "губящий свою карьеру"ради денег, вызывая не понимание многих.В контрактах должно быть играешь - получаешь,не играешь извини довольствуйся малым.

      6
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > fanchik 1 сентября 2018, 10:42

      Что за глупости? Медведеву как раз всё равно, интересен он тебе или нет. А насчёт контрактов, то если второму вратарю будут платить копейки, то вторых вратарей просто не будет ни у одной команды, никто не захочет сидеть на банке за еду. И когда основной воротник сломается, ты где другого брать будешь? Тут всё зависит от человека, одним нужны деньги, другим- футбол, пусть и в слабом клубе и то только потому, что денег они уже заработали.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik > Антибиотик 1 сентября 2018, 17:21

      Мы с Медведевым действительно не интересны друг другу,но чувствуется ты в нем души "не чаешь" и проникся огромным уважением.Смысл в том чтобы платить конечно же не" копейки" ,а те деньги которые он в действительности отрабатывает находясь на вторых ролях.Хочешь большего стремись быть первым .Если б Медведеву платили из твоего кармана, ты бы может задумался насколько это правильно.Футболисты ведь не бедствуют по сравнению с большей частью страны,а многим жителям страны тоже надо кормить свою семью и помогать родителям ,за не большую з/плату. Как ты выразился" сидеть" за еду никто не захочет,но люди работают за еду и еще кормят футболистов которые не хотят"сидеть "за еду.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 1 сентября 2018, 09:18

      Еще один закончил с футболом

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 08:54

      За большие бабки на лавке сидеть. Ну и психология победителя!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 сентября 2018, 08:52

      Лучше на первоисточнике прочитать большое с ним интервью. Парень во многом здраво рассуждает и не только о деньгах.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 сентября 2018, 08:51

      наш компот премьер мин. так не считает Больше их ни кто не должен получать

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