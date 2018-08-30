Хеведес: «Для меня будет странно играть против «Шальке»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

«Невероятная жеребьевка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пройти дальше.

Конечно, мне будет приятно вернуться в Гельзенкирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Я не представляю, что буду испытывать в матче с ними», – сказал игрок.

Хеведес – воспитанник «Шальке».

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов