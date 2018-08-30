Боккетти, Ещенко, Ломовицкий и Ташаев вернулись в общую группу «Спартака» накануне матча с «Зенитом»

Сегодня «Спартак» провел тренировку. В ней приняли участие оправившиеся от травм защитники Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко и полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Ташаев. Все четверо занимались в общей группе.

В воскресенье, 2 сентября, московская команда встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в матче шестого тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

После пяти игр «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков. «Спартак» находится на втором месте и имеет 13 баллов в активе.