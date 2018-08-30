«Црвена Звезда» впервые за 27 лет вышла в групповой раунд ЛЧ

В среду состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Зальцбург» и «Црвена Звезда». Игра завершилась со счетом 2:2 (первая игра – 0:0).

Благодаря голам на выезде в следующий этап прошла сербская команда. На групповой стадии Кубка/Лиги чемпионов «Црвена Звезда» выступит впервые с сезона-1991/92. На протяжении 27 лет команде не удавалось попасть в основной турнир.

В сезоне-1990/91 «Црвена Звезда» стала победителем Кубка чемпионов, обыграв в финале «Марсель» (0:0, по пенальти 5:3).

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа.