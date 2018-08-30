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«Црвена Звезда» впервые за 27 лет вышла в групповой раунд ЛЧ

30 августа 2018, 06:08
14

В среду состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Зальцбург» и «Црвена Звезда». Игра завершилась со счетом 2:2 (первая игра – 0:0).

Благодаря голам на выезде в следующий этап прошла сербская команда. На групповой стадии Кубка/Лиги чемпионов «Црвена Звезда» выступит впервые с сезона-1991/92. На протяжении 27 лет команде не удавалось попасть в основной турнир.

В сезоне-1990/91 «Црвена Звезда» стала победителем Кубка чемпионов, обыграв в финале «Марсель» (0:0, по пенальти 5:3).

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа.

Источник: Squawka Football
Лига чемпионов Црвена Звезда
Комментарии (14)
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KOLBIS
1535598703
Молодцы сербы!!!...С Победой!..
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Kolyukh_17
1535604467
Сенсация
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Cules2013
1535604569
Забили 2 гола за 2 минуты в середине 2-го тайма, отыгрались с 2-0. Ну а в концовке там уже тянули время, как могли) Я ставил на ничью, и при 2-0 думал, что всё, хана ставке, а тут такой приятный сюрприз. Зато ПАОК разочаровал по полной.
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Oldtrafford83/97
1535604573
Красавцы!!!
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VeniaminS
1535605501
С Победой!!! Вот так надо бороться!
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dendiesel
1535606636
От души рад за Црвену!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
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Krd123
1535607585
Поздравляю братьев Сербов! Отлично выступить в ЛЧ!!!
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SPARTAK 85
1535610954
С ПОБЕДОЙ, Црвена!
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OfaZavr
1535613975
большая радость и достижение для Црвены. молодцы!
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Cules2013
1535704054
Молодцы, но там им ничего не светит. Зато поднимут призовых за групповой этап.
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