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  • Президент «Урала»: «Погребняк – сбитый летчик? В Дзюбу тоже никто не верил»

Президент «Урала»: «Погребняк – сбитый летчик? В Дзюбу тоже никто не верил»

29 августа 2018, 19:32
5

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание контракта с нападающим Павлом Погребняком.

– Вас напрягает, когда некоторые специалисты и болельщики называют Погребняка деревянным и сбитым летчиком?

– Хм. Если всех этих специалистов слушать... Мы играем в Премьер-лиге уже шестой сезон. С нашими возможностями, считаю, достойно выступаем. Если ошибемся – есть с кого спросить. Без тренерского штаба у нас ни один трансфер не проходит. Парфенов сказал, что Погребняк ему нужен. Почему нет? Вот мы его и позвали.

Павла называют сбитым летчиком? Можно вспомнить Дзюбу в прошлом году. В него тоже никто не верил, многие его критиковали, списали со счетов. Он оказался не нужен «Зениту», про него стали говорить гадости. Но Артем ушел в Тулу, доказал, что он футболист с большой буквы. Парень попал на чемпионат мира, стал лидером сборной и сейчас его только хвалят. В любом городе знают, кто такой Дзюба!

Соглашение между «Уралом» и Погребняком рассчитано на один год. К тренировкам футболист приступит в октябре.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел Иванов Григорий
Комментарии (5)
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himik2-62
1535561661
МЫ ,ПАВЕЛ П.....навестим урал в октябре.прикольно
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батог
1535562756
Погребняк - 35 лет, Дзюба -30.
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juvseriy
1535564579
Рому Павлюченко ещё надо было брать
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De_Frenki
1535566371
Мёртвый птенец из гнезда не выпадет...
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Дед Сергей
1535567543
А мне Паша нравится. Мужик с характером. Думаю Уралу будет в помощь. Староват, зато опыта вагон.
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