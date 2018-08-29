Погребняк приступит к тренировкам в общей группе «Урала» в октябре

Нападающий «Урала» Павел Погребняк восстановится от травмы в октябре, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Сегодня, 29 августа, 34-летний футболист заключил контракт с екатеринбуржцами сроком на один год.

В апреле форвард получил разрыв ахиллова сухожилия.

«У нас раньше были разговоры о переходе. Ему немного осталось до восстановления. Как только он закончит курс лечения, то появится в общей группе.

Вернется в общую группу, скорее всего, в октябре», – сказал Иванов.

В сезоне-2017/18 Погребняк выступал за «Динамо» и «Тосно». Провел в общей сложности девять матчей и забил четыре гола.