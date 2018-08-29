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  • Жена Погребняка не переедет с ним в Екатеринбург. Супруги будут навещать друг друга

Жена Погребняка не переедет с ним в Екатеринбург. Супруги будут навещать друг друга

29 августа 2018, 17:17
18

Сегодня нападающий Павел Погребняк заключил контракт с «Уралом» сроком на один год. В настоящий момент 34-летний футболист восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в апреле будучи игроком «Тосно». Форвард присоединится к «Уралу» в середине сентября.

Вместе с Погребняком на подписание договора прилетела его жена Мария. Тем не менее, по информации ura.news, девушка не планирует жить в Екатеринбурге. Она вместе с их тремя сыновьями останется в Москве. Супруги будут навещать друг друга.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (18)
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fosterwow
1535552257
lol
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la verdad
1535554819
Не прожить этой порнозвезде без московских spa-салонов
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loko-the_best
1535556869
Через пол года разведутся. Скриньте
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сапёр75
1535557065
Не декабристка , увы ))
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Полная Канистра
1535557763
ну как не приехать ей же надо посмотреть на сумму контракта сколько муженёк получать будет а то мало ли чего копейки припишут
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multiscan
1535560133
Тётеньке за 30, трое детей, судя по некоторым высказываниям и действиям (незабываемые шоу перед чемпионатом Европы, например)- полная, извините, дура. И при всём при этом - девушка!?
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OfaZavr
1535561781
ну так понятно здесь же не походишь на шоу и на гламурные всякие мероприятия. а от простой жизни такие же скиснут просто, им нечем будет себя занять вот горе то настанет.
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Dieter Günther Bohlen
1535567541
Муж в Тверь - жена в дверь.
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zigbert
1535569153
Видимо так им удобней.
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ItalianFootball
1535612409
Жена-провидец. Зачем срываться ? Скоро сам вернется.
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