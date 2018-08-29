Жена Погребняка не переедет с ним в Екатеринбург. Супруги будут навещать друг друга

Сегодня нападающий Павел Погребняк заключил контракт с «Уралом» сроком на один год. В настоящий момент 34-летний футболист восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в апреле будучи игроком «Тосно». Форвард присоединится к «Уралу» в середине сентября.

Вместе с Погребняком на подписание договора прилетела его жена Мария. Тем не менее, по информации ura.news, девушка не планирует жить в Екатеринбурге. Она вместе с их тремя сыновьями останется в Москве. Супруги будут навещать друг друга.