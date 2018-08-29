Адвокат: «Нравится, как работает в «Зените» Семак»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат поделился впечатлениями от работы с командой Сергея Семака.

«Нынешний «Зенит»? Ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры.

Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист.

Но «Спартак» очень силен. Сейчас это главный конкурент «Зенита» в России», – заявил Адвокат.

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 15 очков.