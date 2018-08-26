РПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи», Смолов забил гол

«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе железнодорожников забили полузащитник Мацей Рыбус и форвард Федор Смолов. У махачкалинцев отличился хавбек Владислав Кулик.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенгберг, 83).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохамад, 83), Савичев, Мохаммед (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахъядов,).

Предупреждения: Фернандеш, 64; Фарфан, 66 – Белоруков, 38; Гапон, 49; Чайковский, 65; Маркелов, 66; Ондуа, 69.

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