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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи», Смолов забил гол

    «Локомотив» обыграл «Анжи» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе железнодорожников забили полузащитник Мацей Рыбус и форвард Федор Смолов. У махачкалинцев отличился хавбек Владислав Кулик.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенгберг, 83).

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохамад, 83), Савичев, Мохаммед (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахъядов,).

    Предупреждения: Фернандеш, 64; Фарфан, 66 – Белоруков, 38; Гапон, 49; Чайковский, 65; Маркелов, 66; Ондуа, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 20:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 26 августа 2018, 22:29

      меньше нашего Локомотива забили только участники завтрашнего матча: Крылья и Енисей. надо что-то менять..в три нападающих попробовать наконец-то..

      2
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      Рейтинг: +44

      BallWer 26 августа 2018, 22:20

      Гол Смолов был забит с офсайда! Два раза мяч попадал в судью при перерастает игроками Анжи, вопрос, он что не успеет правильно выбирать позицию? И третий момент Фарфана надо было удалять, а то если каждый игрок которого сбили будет кидаться, то не футбол получится, а черт знает что.

      -2
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > BallWer 26 августа 2018, 22:45

      Гол был забит чисто, пересмотри повторы.

      Как мяч в судью попадал - я не видел, не могу обсуждать.

      Кидался не Фарфан, а Фернандеш, которого рубили по ногам. И удалять надо было бы, если бы ударил. А в данном случае заслуженная желтая.
      По пенальти есть комментарии? =)

      3
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      Рейтинг: +62

      nik33 26 августа 2018, 21:52

      Всем добрый вечер.Не хочу слышать даже эту фамилию после того пенальти.Ему бы в цирке выступать а не на футбольном газоне...и это игрок сборной...Испугался мяча при пробитии 11-м. удара...

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z > nik33 26 августа 2018, 22:13

      Добавь его в чс. А если честно, самые крутые и всегда мажут в такие моменты если вспомнить промах Джона Терри в финале лч который вообще упал при ударе, промах Бекхема пустивший мяч на другой стадион. Даже Роналду замазал в финале ЛЧ. Да промахнулся бы следующий какой нибудь кутепов его бы щас поливали гавном. Кто то должен был проиграть т.к это лотерея. Нам повезло с Испанией здесь нет.

      5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 августа 2018, 21:13

      ну наконец-то. Смолов с почином. А судья... редиска.

      5
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 26 августа 2018, 21:10

      много ошибок против Локо делают судьи в этом сезоне, видимо кому то не хочется видеть Локо в борьбе за чемпионство...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 августа 2018, 21:07

      С победой Локо.....паровоз начинает наконец то разгоняться

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2018, 21:06

      Похоже Смолов в Локо начал нормально играть....

      1
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