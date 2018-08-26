РПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи», Смолов забил гол

меньше нашего Локомотива забили только участники завтрашнего матча: Крылья и Енисей. надо что-то менять..в три нападающих попробовать наконец-то..
«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе железнодорожников забили полузащитник Мацей Рыбус и форвард Федор Смолов. У махачкалинцев отличился хавбек Владислав Кулик.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенгберг, 83).
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохамад, 83), Савичев, Мохаммед (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахъядов,).
Предупреждения: Фернандеш, 64; Фарфан, 66 – Белоруков, 38; Гапон, 49; Чайковский, 65; Маркелов, 66; Ондуа, 69.