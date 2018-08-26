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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи», Смолов забил гол

26 августа 2018, 20:59
11

«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе железнодорожников забили полузащитник Мацей Рыбус и форвард Федор Смолов. У махачкалинцев отличился хавбек Владислав Кулик.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рыбус, 54; 2:0 – Смолов, 72; 2:1 – Кулик (с пенальти), 90+3.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 85), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 85), Фарфан (Ротенгберг, 83).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохамад, 83), Савичев, Мохаммед (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахъядов,).

Предупреждения: Фернандеш, 64; Фарфан, 66 – Белоруков, 38; Гапон, 49; Чайковский, 65; Маркелов, 66; Ондуа, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи
Комментарии (11)
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a-rakhmatov
1535306779
Похоже Смолов в Локо начал нормально играть....
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slavа0508
1535306832
С победой Локо.....паровоз начинает наконец то разгоняться
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STAFOR13
1535307000
много ошибок против Локо делают судьи в этом сезоне, видимо кому то не хочется видеть Локо в борьбе за чемпионство...
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ljrljr0505
1535307183
ну наконец-то. Смолов с почином. А судья... редиска.
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nik33
1535309555
Всем добрый вечер.Не хочу слышать даже эту фамилию после того пенальти.Ему бы в цирке выступать а не на футбольном газоне...и это игрок сборной...Испугался мяча при пробитии 11-м. удара...
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BallWer
1535311259
Гол Смолов был забит с офсайда! Два раза мяч попадал в судью при перерастает игроками Анжи, вопрос, он что не успеет правильно выбирать позицию? И третий момент Фарфана надо было удалять, а то если каждый игрок которого сбили будет кидаться, то не футбол получится, а черт знает что.
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Антон bx14e
1535311743
меньше нашего Локомотива забили только участники завтрашнего матча: Крылья и Енисей. надо что-то менять..в три нападающих попробовать наконец-то..
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