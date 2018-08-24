Буффон проведет на скамейке запасных два ближайших матча «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что ближайшие два матча ворота команды будет защищать Альфонсе Ареоля, а Джанлуиджи Буффон останется на скамейке запасных.

Буффон перешел в парижский клуб этим летом. В первых трех официальных матчах за «ПСЖ» бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии пропустил всего один гол.

“Мне не нравится оставлять Буффона на скамейке запасных, но Ареоля также нужен ритм, поэтому он будет играть против «Анжера» и «Реймса». После этого посмотрим.

У Джиджи было три отличных матча, но я также должен дать шанс Ареоля вернуть его резкость», – сказал Тухель.