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    Буффон проведет на скамейке запасных два ближайших матча «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что ближайшие два матча ворота команды будет защищать Альфонсе Ареоля, а Джанлуиджи Буффон останется на скамейке запасных.

    Буффон перешел в парижский клуб этим летом. В первых трех официальных матчах за «ПСЖ» бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии пропустил всего один гол.

    “Мне не нравится оставлять Буффона на скамейке запасных, но Ареоля также нужен ритм, поэтому он будет играть против «Анжера» и «Реймса». После этого посмотрим.

    У Джиджи было три отличных матча, но я также должен дать шанс Ареоля вернуть его резкость», – сказал Тухель.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2018 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 27 августа 2018, 17:28

      Ну и нахрен вы уважаемого человека дергали в свое болото?
      Накрутили бы резкость и ритм своему Ареолю..

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