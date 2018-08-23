Семак – о составе на матч с «Мольде»: «Выбор в центре поля не такой большой, но варианты были»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 4-го раунда Лиги Европы против «Мольде» (0:0, первый тайм) прокомментировал выбор состава.
«У нас есть группа игроков, на которую тренерский штаб рассчитывает. На игру с «Мольде» вышли те, кто лучше готов. Выбор в центре поля был не такой большой в связи с травмой Нобоа и дисквалификацией Паредеса, но все-таки у нас были варианты.
Выбор осуществлялся исходя из состояния игроков и нашего графика. «Мольде» сбалансированно играет, хорошо атакует флангами, здорово контролирует мяч. К тому же они хорошо выбегают в атаку. Эти три фактора мы должны учитывать», – сказал Семак.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.