Семак – о составе на матч с «Мольде»: «Выбор в центре поля не такой большой, но варианты были»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 4-го раунда Лиги Европы против «Мольде» (0:0, первый тайм) прокомментировал выбор состава.

«У нас есть группа игроков, на которую тренерский штаб рассчитывает. На игру с «Мольде» вышли те, кто лучше готов. Выбор в центре поля был не такой большой в связи с травмой Нобоа и дисквалификацией Паредеса, но все-таки у нас были варианты.

Выбор осуществлялся исходя из состояния игроков и нашего графика. «Мольде» сбалансированно играет, хорошо атакует флангами, здорово контролирует мяч. К тому же они хорошо выбегают в атаку. Эти три фактора мы должны учитывать», – сказал Семак.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.