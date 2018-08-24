Зенит - Мольде

Зенит зачет сдали)
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|3
|2
|1
|6:5
|+1
|11
|2.
|Славия П
|6
|3
|1
|2
|4:3
|+1
|10
|3.
|Бордо
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Копенгаген
|6
|1
|2
|3
|3:5
|-2
|5
Зенит зачет сдали)
Теперь болеем за Уфимцев
С победой вас болельщики Зенита!!! Рад что Российские команды выигрывают!!! Игра во втором тайме была в исполнении Зенита хорошая!!!
Зенит с очередной ПОБЕДОЙ!!! что бы ни там кто-то говорил
Победили третьеразрядный клуб из футбольной провинции. А радости- полные штаны! Тошно слушать этого м....ка Г. О.
Ложечкой в уголок ..... хахахах
Некоторые плохой эрекцией не могут, а ты про ложечку.
Слушать противно.