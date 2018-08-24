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Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)
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Зенит - Мольде

23.08.2018, Четверг, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 4 раунд , первый матч Зенит - Мольде
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 3 2 1 6:5 +1 11
2. Славия П 6 3 1 2 4:3 +1 10
3. Бордо 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Копенгаген 6 1 2 3 3:5 -2 5
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 24 августа 2018, 01:03

    Зенит зачет сдали)

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    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 23 августа 2018, 21:58

    Теперь болеем за Уфимцев

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    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 23 августа 2018, 21:57

    С победой вас болельщики Зенита!!! Рад что Российские команды выигрывают!!! Игра во втором тайме была в исполнении Зенита хорошая!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 23 августа 2018, 21:10

    Зенит с очередной ПОБЕДОЙ!!! что бы ни там кто-то говорил

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 23 августа 2018, 20:54

    Уже давно пора Зенит переименовать в Валидол....

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > matvei_72 23 августа 2018, 21:00

    Лучше разогнать. Или зарплату поделить на 10.

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    Рейтинг: +21

    AArmeets 23 августа 2018, 20:51

    Победили третьеразрядный клуб из футбольной провинции. А радости- полные штаны! Тошно слушать этого м....ка Г. О.

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > KPCCSPB 23 августа 2018, 20:58

    Я же указал тебе дорогоу, ushlepok/ Могу напомнить. Иди в свой свиной домик. А лучше на HHH UUU III.

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > KPCCSPB 23 августа 2018, 21:03

    Твои pi дерские сородичи хуже хохлов.

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > KPCCSPB 23 августа 2018, 21:08

    Это всё, на что способна твоя венерическо-наркоманская фантазия? C животными я общаюсь только в зоопарке. Там и увидимся. получишь морковку. Сгинь, голубая дрянь.

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 23 августа 2018, 20:49

    Ложечкой в уголок ..... хахахах

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    Рейтинг: +481

    sergey610 > все_будет_AUDI 23 августа 2018, 20:53

    Некоторые плохой эрекцией не могут, а ты про ложечку.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 23 августа 2018, 20:49

    Норм! 3:1 ) А без этого гемороя нельзя было?!

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    Рейтинг: +481

    sergey610 > Mariner 23 августа 2018, 20:51

    Наши не могут.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > sergey610 23 августа 2018, 21:13

    им просто нравится мучить болельщиков иногда унылой игрой

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    Рейтинг: +481

    sergey610 23 августа 2018, 20:48

    ЕСЪ.

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 23 августа 2018, 20:43

    Слушать противно.

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