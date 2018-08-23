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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Мольде
Зенит - Мольде: обзор матча 23 августа 2018
Зенит
23.08.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Мольде
70'
А. Дзюба
80'
А. Заболотный
90'
М. Мевля
42'
Э. Хестад
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Мольде
ГОЛ! 3:1!
М. Мевля
Пас отдал
А. Заболотный
90'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Эрнани
88'
Желтая карточка
Эрнани
87'
86'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Хестад
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
80'
78'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Э. Холанд
74'
Замена
Ф. Брустад
️️️️
П. Странд
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
70'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Смольников
68'
Желтая карточка
И. Смольников
60'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Краневиттер
59'
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хестад
38'
Желтая карточка
Э. Хестад
30'
Желтая карточка
В. Форрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Бабакар Сарр
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
90
Леке Джеймс
ЦФ
8
Фредрик Брустад
ЦФ
4-3-2-1
99
Лунев
22
Анюков
32
Мевля
20
Иванович
8
Смольников
23
Эрнани
14
Кузяев
5
Краневиттер
9
Дриусси
21
Мак
22
Дзюба
3-3-1-2-1
1
Линде
28
Габриэльсен
12
Реммер
4
Форрен
28
Хауген
14
Эушнес
24
Странд
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Сарр
9
Холанд
23
Эрнани
21
Оздоев
21
Оздоев
23
Эрнани
5
Краневиттер
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Краневиттер
8
Смольников
91
Заболотный
91
Заболотный
8
Смольников
9
Холанд
2
Грегерсен
2
Грегерсен
9
Холанд
5
Хестад
23
Эйкрем
23
Эйкрем
5
Хестад
24
Странд
8
Брустад
8
Брустад
24
Странд
Остались в запасе
Зенит
Мольде
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Зенит - Мольде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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