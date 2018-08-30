Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Зенит
Мольде - Зенит: обзор матча 30 августа 2018
Мольде
30.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Зенит
65'
Д. Берг Хестад
76'
Э. Холанд
21'
Д. Кузяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Зенит
Желтая карточка
В. Форрен
90'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
К. Реммер
90'
86'
Замена
Л. Нету
️️️️
А. Анюков
85'
Травма
А. Анюков
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
П. Цибицки
76'
76'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Д. Кузяев
Желтая карточка
Э. Холанд
75'
Замена
П. Цибицки
️️️️
Ф. Эушнес
71'
67'
Замена
Р. Мак
️️️️
С. Дриусси
ГОЛ! 1:1!
Д. Берг Хестад
65'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
П. Странд
61'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ПЗ
24
Петтер Странд
ЛП
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Бабакар Сарр
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ПП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-4-1
1
Линде
28
Хауген
28
Габриэльсен
4
Форрен
12
Реммер
14
Эушнес
24
Странд
8
Хуссэйн
23
Сарр
6
Хестад
9
Холанд
4-1-2-2-1
99
Лунев
8
Смольников
32
Мевля
20
Иванович
22
Анюков
5
Паредес
14
Кузяев
23
Эрнани
21
Ерохин
9
Дриусси
91
Заболотный
14
Эушнес
25
Цибицки
25
Цибицки
14
Эушнес
12
Реммер
90
Джеймс
90
Джеймс
12
Реммер
24
Странд
23
Эйкрем
23
Эйкрем
24
Странд
22
Анюков
13
Нету
13
Нету
22
Анюков
14
Кузяев
5
Краневиттер
5
Краневиттер
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Мак
21
Мак
9
Дриусси
Остались в запасе
Мольде
Зенит
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
8
Исак Ссеванкамбо
ЦЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Мольде - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Акер Стэдион
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Мольде
Зенит
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
2
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
5
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
2
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
3
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
2
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
5
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
2
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
3
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+