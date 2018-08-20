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    Кутепов начнет тренироваться в общей группе «Спартака» во вторник

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов на днях вернется в общую группу. Ожидается, что футболист начнет тренироваться наравне со всеми во вторник, 21 августа.

    Кутепов еще не провел ни одной игры за москвичей в нынешнем сезоне. Сначала он набирал кондиции после выступления на чемпионате мира, а после получил травму в области паха.

    После четырех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

    Ранее сообщалось, что Кутеповым интересуются «Зенит» и «Краснодар».

    Источник: Sport24

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    20.08.2018 14:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:19

      Не хочется терять молодого и подающего надежды защитника. Как никак ЧМ он провел без грубых ошибок.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:53

      если связка Жиго-Джикия и дальше будет так же надежно действовать то Кутепову не на что особенно рассчитывать. и согласиться ли он быть в основном запасным неизвестно.

      5
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > OfaZavr 20 августа 2018, 18:56

      Не захочет в запас, тогда - в Зенит или Краснодар.
      Если от него в Спартаке никакой пользы, так пусть хоть засланным казачком ТАМ поработает. ))))))))

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > derrik2000 20 августа 2018, 18:59

      точно))

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 августа 2018, 17:09

      Вот и добре.
      Поди засиделся там.В запасе.

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 20 августа 2018, 15:01

      Желаю Илье набрать форму и играть за Спартак не хуже, чем он это делал в сборной.

      8
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 20 августа 2018, 16:21

      Для этого рядом нет Игнашевича, который пинками и окриками заставлял это "молодое дарование" отрабатывать на поле.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 20 августа 2018, 17:10

      У нас для этого Жиго есть.
      Настоящий лидер.

      6
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 20 августа 2018, 17:40

      Лидер-то Жиго лидер, но по-русски ни бельмеса.
      А Кутепова нужно шпынять как руками, так и "РУССКИМ добрым словом". ))))))))))))))))
      Тогда он что-то понимает и выполняет.
      Игнашевич ЭТО очень наглядно всем показал на чемпионате мира.

      P.S. А вообще я считаю, что Кутепов для Спартака абсолютно не нужный игрок.
      Пусть им возрадуются Зенит или Краснодар, которые, как здесь пишут, хочУт его приобрести.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 20 августа 2018, 18:19

      Вот уж кер им.
      Ты пошто государевы земли разбазариваешь ?

      6
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 20 августа 2018, 18:57

      Это с каких пор бездарь Кутепов стал "государевыми землями"?
      В молодёжке, судя по матчам Спартака в предсезонке, уже почти подросли молодые защитники, которые намного сильнее Кутепова будут через годик.
      А пока обойдёмся парой Джикия-Жиго.
      Кутепов если только для ротации пусть лавку полирует.
      А не захочет на лавке - из молодёжки в запас основы подтянуть самородков.
      Будут "ускоренно взрослеть" с основой.

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      Рейтинг: +33446

      oyabun > derrik2000 20 августа 2018, 21:28

      Конечно Кутепов не защитник ТОП-уровня, но тем не менее игрок сборной, и смею заметить, отнюдь не самых худший её игрок. И не дело разбрасываться подобными кадрами. Не дай Бог кто то из пары Джикия-Жиго травмируется или просто перебор желтых, всегда нужна замена. Так что Илья нужен команде и будем надеяться что карьера его будет развиваться только со знаком +.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 20 августа 2018, 23:20

      У нас каждый год в молодёжке талант на таланте и талантом погоняет, но в сборную пробился пока только Кутепов и Джикия.Вот поэтому земли и государевы.Вспомни как прошлый год весной в УЕФА травму получил Джикия и равномерной замены так и не оказалось.А тут на лавке игрок сборной.Да и не факт, что на лавке будет.Впереди и чемпионат и кубок России и кубок УЕФА и игры за сборную.Так что пусть будет.А всякие Зениты и Краснодары пущай топают в сад.А там и развлекаются.

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