Кутепов начнет тренироваться в общей группе «Спартака» во вторник

Защитник «Спартака» Илья Кутепов на днях вернется в общую группу. Ожидается, что футболист начнет тренироваться наравне со всеми во вторник, 21 августа.

Кутепов еще не провел ни одной игры за москвичей в нынешнем сезоне. Сначала он набирал кондиции после выступления на чемпионате мира, а после получил травму в области паха.

После четырех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Ранее сообщалось, что Кутеповым интересуются «Зенит» и «Краснодар».