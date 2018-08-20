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    «Зенит» и «Краснодар» хотят приобрести Кутепова

    Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов привлек внимание «Зенита» и «Краснодара».

    Клубы следят за ситуацией с 24-летним футболистом в московском клубе. Кутепов пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. По информации СМИ, он не успел набрать должную форму после участия в чемпионате мира-2018, а затем получил небольшую травму паха.

    И «Краснодар», и «Зенит» хотят иметь в составе хорошего российского центрального защитника. Тем не менее дальнейшая работа по предполагаемому трансферу будет зависеть от положения Кутепова в «Спартаке».

    Источник: Sport24

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    20.08.2018 13:24
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 августа 2018, 22:07

      " Летят утки , летят утки !!! "

      2
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 20 августа 2018, 21:25

      Насчет Зенита - это утка. Дешевый вброс.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 19:53

      Нельзя Спартаку терять Кутепова. Хотя в обороне пока все в порядке ,держать его в запасе нецелесообразно. Возможно даже придется поменять схему.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2018, 18:49

      Что за псих писал. Кутя и Зенит - понятия несовместимые! Хотя может какой "эффективный менеджер" хочет бабок поиметь на отмывке.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:40

      таких глупостей ни чем не подкрепленных можно придумать хоть сколько.

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 августа 2018, 18:05

      Нет !!!! Это очень слабый защитник !

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 20 августа 2018, 17:56

      На хер он кому нужен?

      5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 августа 2018, 17:15

      Для краснодыра специальная цена 25 млн$! армянско-жидовская наценка с)))

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 20 августа 2018, 17:07

      Очередной ложняк!)

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 августа 2018, 15:55

      кто повёлся тот лопух)

      5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > 3a zenit 20 августа 2018, 18:06

      Главное , чтобы Зенит неповёлся !

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