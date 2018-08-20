«Зенит» и «Краснодар» хотят приобрести Кутепова

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов привлек внимание «Зенита» и «Краснодара».

Клубы следят за ситуацией с 24-летним футболистом в московском клубе. Кутепов пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. По информации СМИ, он не успел набрать должную форму после участия в чемпионате мира-2018, а затем получил небольшую травму паха.

И «Краснодар», и «Зенит» хотят иметь в составе хорошего российского центрального защитника. Тем не менее дальнейшая работа по предполагаемому трансферу будет зависеть от положения Кутепова в «Спартаке».