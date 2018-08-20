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«Зенит» и «Краснодар» хотят приобрести Кутепова

20 августа 2018, 13:24
33

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов привлек внимание «Зенита» и «Краснодара».

Клубы следят за ситуацией с 24-летним футболистом в московском клубе. Кутепов пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. По информации СМИ, он не успел набрать должную форму после участия в чемпионате мира-2018, а затем получил небольшую травму паха.

И «Краснодар», и «Зенит» хотят иметь в составе хорошего российского центрального защитника. Тем не менее дальнейшая работа по предполагаемому трансферу будет зависеть от положения Кутепова в «Спартаке».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Кутепов Илья
Комментарии (33)
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GoldPlayFIFARus9
1534761265
Спасибо, не надо нам этого добра,пусть играет у себя
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Мары
1534763774
Примерно в духе нах он нам нужен визжали они о Дзюбе. С Кутеповым может выйти такая же история.Только кто Вам его предложит ?
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piligrim1986
1534764128
ну вряд ли Федун Илюшу просто так отпустит, да и тот сам тоже пока уходить не собирается, тем более в зенит
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Retiremen_VMF
1534765566
Это бомбардирский фейк. Между турами надо что то писать....
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oyabun
1534766395
Ну совершенно вот глупая Утяра. Абсолютно бессмысленная. С таким же нулевым успехом можно было например написать что эти клубы хотят купить Джикию. Хотеть то оно не вредно.. Подозреваю, что у Кутепова грядет время переподписания контракта и его агент таким образом поднимает цену игрока.
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Рубик Докоян
1534768585
Если включить мозги, при условии, что они есть. То кто в здравом уме будет усиливать конкурентов ? Кутепов, когда восстановится будет иметь игровую практику, пусть и не часто. Джикия и Жиго пока выглядят предпочтительно. Возникнут варианты, поедет за границу. Если кто-то думает, что "Краснодар" продав Смолова "Локо", усилил конкурента, то по мне он избавился от высокооплачиваемого игрока и заработал хотя бы 9 лямов. В "Краснодаре" есть кому играть и без нынешнего Смолова.
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3a zenit
1534769732
кто повёлся тот лопух)
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qwera 1969
1534776984
На хер он кому нужен?
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OfaZavr
1534779616
таких глупостей ни чем не подкрепленных можно придумать хоть сколько.
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zigbert
1534784020
Нельзя Спартаку терять Кутепова. Хотя в обороне пока все в порядке ,держать его в запасе нецелесообразно. Возможно даже придется поменять схему.
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