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    Бистрович: «У ЦСКА строится новая команда. Мы будто сбросили настройки и перезапускаемся»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об изменениях в команде.

    «У нас сейчас строится новая команда: 9 футболистов ушли, пришло много молодых и амбициозных новичков.

    Это как переустановка операционной системы на компьютере: мы будто сбросили все настройки и перезапускаемся.

    Так что сейчас работаем на тренировках, выкладываемся на 200%, чтобы лучше узнать, притереться друг к другу. Первая победа в премьер-лиге должна дать нам уверенность в своих силах», – сказал Бистрович.

    Напомним, первой победа армейцев состоялась в матче 4-го тура с тульским «Арсеналом» (3:0).

    Источник: Sport24

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    19.08.2018 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1320

      ruded 19 августа 2018, 15:14

      главное, чтоб драйвера подошли..

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ruded 19 августа 2018, 15:30

      Ну, балканское ПО пока подходит хорошо)

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