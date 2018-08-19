Бистрович: «У ЦСКА строится новая команда. Мы будто сбросили настройки и перезапускаемся»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об изменениях в команде.

«У нас сейчас строится новая команда: 9 футболистов ушли, пришло много молодых и амбициозных новичков.

Это как переустановка операционной системы на компьютере: мы будто сбросили все настройки и перезапускаемся.

Так что сейчас работаем на тренировках, выкладываемся на 200%, чтобы лучше узнать, притереться друг к другу. Первая победа в премьер-лиге должна дать нам уверенность в своих силах», – сказал Бистрович.

Напомним, первой победа армейцев состоялась в матче 4-го тура с тульским «Арсеналом» (3:0).