Каррера: «Я доволен отдачей ребят в матче с «Краснодаром», но игрой недоволен»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Из позитивного в этом матче – результат. Это главное в футболе, команда старалась до последнего. Но мы сыграли далеко не лучший матч.

Мы играли против хорошей команды. «Краснодар» – один из кандидатов на чемпионство. Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатываем на тренировках, тогда усложнили игру сопернику. Но мы не могли играть так все 90 минут. Тут сказался прошлый матч, когда мы действовали в меньшинстве против ПАОК.

Я доволен отдачей ребят, но игрой я недоволен», – сказал Каррера.

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