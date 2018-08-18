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  • Каррера: «Я доволен отдачей ребят в матче с «Краснодаром», но игрой недоволен»

Каррера: «Я доволен отдачей ребят в матче с «Краснодаром», но игрой недоволен»

18 августа 2018, 22:32
4

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Из позитивного в этом матче – результат. Это главное в футболе, команда старалась до последнего. Но мы сыграли далеко не лучший матч.

Мы играли против хорошей команды. «Краснодар» – один из кандидатов на чемпионство. Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатываем на тренировках, тогда усложнили игру сопернику. Но мы не могли играть так все 90 минут. Тут сказался прошлый матч, когда мы действовали в меньшинстве против ПАОК.

Я доволен отдачей ребят, но игрой я недоволен», – сказал Каррера.

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Источник: BBC
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1534621932
Когда нет игры, а есть результат -- это везуха. Пруха и везуха необходимые, но недостаточные условия для достижения победы над соперником. Необходимо выстраивать командную игру с активными атакующими действиями и высоким индивидуальным мастерством. Определяться по составу с учётом готовности игроков и их умению взаимодействовать друг с другом. А пока всё спонтанно за счёт индивидуальных действий отдельных игроков.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1534626756
Всё таки хороший тренер у Спартака.
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Maksk22182
1534650704
А я доволен только поддержкой, фанатов, не хуже чем на открытии болели... А тебе Карера пора выводы по промесу, глушакову, комбарову и отчасти фернандо с самедовым делать
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zigbert
1534673067
Спартак играл на пределе своих возможностей. Все таки вторая игра через три дня. Жара тоже внесла коррективы.
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