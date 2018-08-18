Каррера: «Я доволен отдачей ребят в матче с «Краснодаром», но игрой недоволен»

Спартак играл на пределе своих возможностей. Все таки вторая игра через три дня. Жара тоже внесла коррективы.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Из позитивного в этом матче – результат. Это главное в футболе, команда старалась до последнего. Но мы сыграли далеко не лучший матч.
Мы играли против хорошей команды. «Краснодар» – один из кандидатов на чемпионство. Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатываем на тренировках, тогда усложнили игру сопернику. Но мы не могли играть так все 90 минут. Тут сказался прошлый матч, когда мы действовали в меньшинстве против ПАОК.
Я доволен отдачей ребят, но игрой я недоволен», – сказал Каррера.
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