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    Каррера: «Я доволен отдачей ребят в матче с «Краснодаром», но игрой недоволен»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «Из позитивного в этом матче – результат. Это главное в футболе, команда старалась до последнего. Но мы сыграли далеко не лучший матч.

    Мы играли против хорошей команды. «Краснодар» – один из кандидатов на чемпионство. Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатываем на тренировках, тогда усложнили игру сопернику. Но мы не могли играть так все 90 минут. Тут сказался прошлый матч, когда мы действовали в меньшинстве против ПАОК.

    Я доволен отдачей ребят, но игрой я недоволен», – сказал Каррера.

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    Источник: BBC

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    18.08.2018 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:04

      Спартак играл на пределе своих возможностей. Все таки вторая игра через три дня. Жара тоже внесла коррективы.

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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 19 августа 2018, 06:51

      А я доволен только поддержкой, фанатов, не хуже чем на открытии болели... А тебе Карера пора выводы по промесу, глушакову, комбарову и отчасти фернандо с самедовым делать

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 августа 2018, 00:12

      Всё таки хороший тренер у Спартака.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 22:52

      Когда нет игры, а есть результат -- это везуха. Пруха и везуха необходимые, но недостаточные условия для достижения победы над соперником. Необходимо выстраивать командную игру с активными атакующими действиями и высоким индивидуальным мастерством. Определяться по составу с учётом готовности игроков и их умению взаимодействовать друг с другом. А пока всё спонтанно за счёт индивидуальных действий отдельных игроков.

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