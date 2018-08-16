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    Каземиро получил травму в Суперкубке УЕФА. Он пропустит старт Примеры

    Полузащитник «Реала» Каземиро досрочно покинул поле в матче за Суперкубок УЕФА с «Атлетико».

    Бразилец был заменен на 76-й минуте встречи. Позже стало известно, что он получил мышечную травму. На поле его заменил Даниэль Себальос.

    В четверг 25-летний футболист пройдет обследование, по результатам которого станет ясен срок восстановления. Его участие в воскресном матче чемпионата Испании против «Хетафе» находится под вопросом.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

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    Источник: Marca

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    16.08.2018 09:20
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