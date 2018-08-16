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    Спортдиректор ПАОКа: «На ход игры со «Спартаком» серьезно повлияло удаление Адриано»

    Спортивный директор ПАОКа Любош Михел отметил характер, который проявила его команда в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

    Греческий клуб обыграл представителей России по сумме двух встреч – 3:2 и 0:0.

    – Обе игры были очень сложными как для нас, так и для соперника. Однако самое главное – это то, что ПАОК сумел показать характер. Наш клуб играл сердцем, футболисты полностью отдали все силы на поле. Думаю, это было важным фактором в этом двухматчевом противостоянии.

    При этом, безусловно, стоит отметить, что на ход игры серьезно повлияло удаление нападающего «Спартака» Адриано. Играть в меньшинстве в таком важном матче крайне непросто – тем более, когда надо забивать.

    Мы очень довольны, что смогли пройти московский клуб и выйти в заключительную стадию квалификации Лиги чемпионов. Видно, что ПАОК растет, ребята получают удовольствие от своей игры. Надеюсь, мы сумеем одолеть «Бенфику» и сыграем в этом сезоне в групповой стадии турнира.

    – Адриано заслужено получил красную карточку?

    – Я не видел этого момента. Главный судья перед принятием решения советовался с боковым арбитром. Скорее всего, ассистент полностью видел эпизод и помог рефери принять решение.

    Источник: Известия

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    16.08.2018 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:23

      конечно удаление серьезно повлияло, так всегда и бывает. Америку не открыл.

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 08:58

      Да судья отработал четко. Четко кэш Савиди отработал

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2018, 08:34

      ага, подвел пушкин сраный

      0
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