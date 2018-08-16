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  • Спортдиректор ПАОКа: «На ход игры со «Спартаком» серьезно повлияло удаление Адриано»

Спортдиректор ПАОКа: «На ход игры со «Спартаком» серьезно повлияло удаление Адриано»

16 августа 2018, 07:55
3

Спортивный директор ПАОКа Любош Михел отметил характер, который проявила его команда в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

Греческий клуб обыграл представителей России по сумме двух встреч – 3:2 и 0:0.

– Обе игры были очень сложными как для нас, так и для соперника. Однако самое главное – это то, что ПАОК сумел показать характер. Наш клуб играл сердцем, футболисты полностью отдали все силы на поле. Думаю, это было важным фактором в этом двухматчевом противостоянии.

При этом, безусловно, стоит отметить, что на ход игры серьезно повлияло удаление нападающего «Спартака» Адриано. Играть в меньшинстве в таком важном матче крайне непросто – тем более, когда надо забивать.

Мы очень довольны, что смогли пройти московский клуб и выйти в заключительную стадию квалификации Лиги чемпионов. Видно, что ПАОК растет, ребята получают удовольствие от своей игры. Надеюсь, мы сумеем одолеть «Бенфику» и сыграем в этом сезоне в групповой стадии турнира.

– Адриано заслужено получил красную карточку?

– Я не видел этого момента. Главный судья перед принятием решения советовался с боковым арбитром. Скорее всего, ассистент полностью видел эпизод и помог рефери принять решение.

Источник: Известия
Лига чемпионов ПАОК Спартак Адриано Луис
Комментарии (3)
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piligrim1986
1534397642
ага, подвел пушкин сраный
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Krd123
1534399093
Да судья отработал четко. Четко кэш Савиди отработал
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OfaZavr
1534407808
конечно удаление серьезно повлияло, так всегда и бывает. Америку не открыл.
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